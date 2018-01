Van der Poel voor vierde keer op rij Nederlands kampioen veldrijden

De 22-jarige Brabander van Beobank-Corendon was zoals verwacht met overmacht de beste. Hij ging al vroeg in de wedstrijd solo aan de leiding, waarna zijn overwinning geen moment in gevaar kwam.

Op iets meer dan een minuut achterstand eindigde tweevoudig Nederlands kampioen Lars van der Haar als tweede. David van der Poel, de broer van de kampioen, kwam als nummer drie over de streep. Het podium was daardoor hetzelfde als twee jaar geleden.

"Toen ik het gaatje eenmaal geslagen had, ging het vrij makkelijk. Op dit lastige parcours was het niet heel lastig om het verschil te maken en was een bepaalde tactiek niet echt nodig. Het zit goed met de benen", aldus Mathieu van der Poel.

"De komende twee wereldbekerwedstrijden zijn voor mij belangrijk met het oog op het WK. Dan kan ik me nog een keer meten met de concurrentie. Daar heb ik denk ik wat meer aan dan het NK. Het WK moet de kers op de taart worden dit seizoen."

WK

Van der Poel rijgt dit seizoen de overwinningen aaneen. Hij boekte in 29 wedstrijden al 23 zeges en eindigde 28 keer op het podium. Bij het WK, dat begin volgende maand in Valkenburg wordt gehouden, aast hij op zijn tweede wereldtitel.

In 2015 was Van der Poel in het Tsjechische Tabor al eens de beste. Vorig jaar moest hij op Luxemburgse bodem genoegen nemen met zilver achter zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Van Aert (23) eiste zondag in Koksijde eveneens de nationale titel voor zich op. In de strijd om de Belgische kampioenstrui rekende hij in een spannende koers af met Laurens Sweenck, die zilver pakte. Daan Soete werd derde.

Zaterdag ging de Nederlandse titel bij de vrouwen naar Lucinda Brand. Ze bleef Maud Kaptheijns (tweede) en Annemarie Worst (derde) voor en volgde met haar titel de in Surhuisterveen afwezige Marianne Vos op.