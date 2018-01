BMX'er Van Gorkom toont voorzichtig herstel na zware val

Dat meldt de Nederlandse wielerbond KNWU zaterdag. Van Gorkom werd sinds dinsdag in een kunstmatige coma gehouden.

De 27-jarige Achterhoeker krijgt inmiddels geen slaapmedicatie meer toegediend, wat inhoudt dat hij nu op eigen kracht uit zijn coma moet ontwaken. Het is op dit moment niet in te schatten hoelang dit zal duren. Hij reageert op prikkels en zijn lichaam laat herstel zien.

Er zijn wel zorgen over de impact van het ongeval op zijn brein. "De artsen kunnen hierover in deze fase nog geen enkele uitspraak doen", aldus de KNWU.

Van Gorkom reed dinsdag op volle snelheid naar beneden van de startheuvel en knalde op een ketting die onderaan hing ter beveiliging. De ketting was niet verwijderd en de BMX'er kon hem van bovenaf niet zien.

Het was al bekend dat hij gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren heeft.

Olympische Spelen

Van Gorkom is in zijn carrière eerder hard ten val gekomen. Een paar maanden voor de Olympische Spelen in 2012 lag hij enkele dagen in een kunstmatige coma na een zware val in Amerika, die hem een gekneusde long, gebroken ribben en een hersenschudding opleverde. Desondanks haalde hij de Spelen van Londen, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

In 2015, een klein jaar voor de Spelen van Rio, belandde Van Gorkom na een zwaar trainingsongeval in het Amerikaanse Rock Hill in het ziekenhuis met onder meer een gebroken rib, twee gebroken sleutelbenen en een scheurtje in zijn milt.