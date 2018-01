Gesink hoopt bij rentree in Tour Down Under goed klassement te rijden

"Ik denk dat ik hard genoeg heb gewerkt. Volgens mij sta ik er goed voor. Daarom hoop ik ook een klassement te kunnen rijden", aldus Gesink, die op 2 januari met zijn gezin en ploegmaat Tom Leezer met diens vriendin naar Melbourne vloog.

Terwijl de vrouwen zich per auto verplaatsten over de Great Ocean Road in de richting van Adelaide, deden de twee renners van Lotto-Jumbo dat op de fiets. "Op die manier hebben we nog veel kilometers kunnen trainen. Daarnaast was het erg gezellig wanneer we elkaar ’s avonds troffen in een hotel. Maar langzamerhand voel ik de kriebels weer om te koersen."

"Tegelijkertijd vraag je je af of jouw voorbereiding wel goed genoeg is geweest in vergelijking met de concurrenten. Toch hebben we de laatste dagen rustiger aan gedaan. Je kunt beter wat te fris aan de eerste race beginnen dan met het gevoel net iets te veel hooi op je vork te hebben genomen. Als je op dit moment nog moet beginnen met serieus trainen, is het te laat hè."

Wervelkolom

Het herstel is van de 31-jarige Gesink heeft maanden geduurd. Op 9 juli smakte hij tijdens de negende Touretappe tegen de grond en liep een breuk op in zijn wervelkolom.

"Uiteindelijk is het nog snel gegaan met het herstel, al krijg je niet dat idee wanneer je drie maanden in een korset zit. Ik heb wel nog meer bewust plezier gekregen in het fietsen. Dat komt omdat je zo’n lange tijd niet mag. Ik begon op 1 oktober weer buiten te rijden; sindsdien is er geen dag geweest waarop ik dacht: moet ik vandaag nog trainen? Gewoon omdat ik het leuk vind."

Bang om opnieuw in een peloton te moeten fietsen - en dicht op elkaar - is Gesink niet. "Het zal best even wennen zijn na zes maanden. Dan mag ik ook nog best een beetje onwennig zijn in de eerste etappe, maar daarna moet ik op m’n gemak zitten.''

Giro d'Italia

Overigens rijdt Gesink voorafgaand aan de twintigste editie van de Tour Down Under maandag nog de People’s Choice Classic, een criterium over vijftig kilometer dat als opwarmer geldt. Een dag later gaat de Australische rittenkoerst van start met een vlakke rit over 145 kilometer van Port Adelaide naar Lyndoch.

"Eerst was ik niet van plan om in Australië al te starten, in verband met de naweeën van twee keer een jetlag overwinnen."

Vorig seizoen startte ik mijn seizoen ook in de Tour Down Under, maar toen beviel de periode na terugkeer uit Australië erg slecht. Ik moest meteen door naar Abu Dhabi, en kort erna richting Tirreno. Voor mijn gevoel liep ik voortdurend achter de feiten aan. Nu heb ik februari helemaal vrijgemaakt."

Gesink maakte al bekend dat hij dit jaar zowel de Giro d'Italia als de Tour de France gaat rijden. De Nederlander mikt in die grote rondes op dagsucces.