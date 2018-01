Tirreno-Adriatico kent als eerbetoon aan Scarponi finish in Filottrano

"Met een finish in Filottrano willen we onze vriend eren, de onvergetelijke Michele Scarponi", zei Mauro Vegni, de baas van koersorganisator RCS, vrijdag bij de presentatie van het parcours van de komende Tirreno-Adriatico.

In Filottrano wacht de renners in de vijfde etappe een rit met de finish op een steil heuveltje.

Scarponi overleed vorig jaar april op 37-jarige leeftijd na een aanrijding met een busje tijdens een trainingsrit in de buurt van zijn huis in Filottrano. Hij is ook begraven in de plaats in de provincie Ancona.

De Italiaan pakte in 2009 de eindwinst in de Tirreno. Hij was bovendien in 2009, 2010 en 2011 goed voor een etappezege in de rittenkoers in zijn geboorteland.

De zus en broer van Scarponi bij de Tirreno-presentatie

Dumoulin

De 53 editie van Tirreno-Adriatico begint op 7 maart met een ploegentijdrit in Lido di Camaiore. Verder zijn er twee etappes voor de sprinters, twee etappes voor de specialisten op explosieve klimmetjes, één rit met finish bergop na een klim van veertien kilometer en een individuele tijdrit op de slotdag van 10 kilometer in San Benedetto del Tronto.

Tom Dumoulin zal een van de deelnemers aan de Tirreno zijn. De Giro-winnaar werd vorig jaar zesde in de door Nairo Quintana gewonnen koers.