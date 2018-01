Wielrenner Gerts vindt na vertrek bij BMC onderdak bij Roompot

Gerts, die een contract voor één jaar heeft getekend, is na Jan-Willem van Schip, Robbert de Greef en Wouter Wippert de vierde aanwinst voor het procontinentale team.

Gerts vult bij Roompot de plek op van Hartthijs de Vries, die onlangs zijn profcontract inleverde vanwege hartritmestoornissen. "Na het gedwongen vertrek van Hartthijs de Vries om medische redenen en de blessure van Taco van der Hoorn zaten we krap in de renners en dus zijn we op zoek gegaan naar versterking”, aldus ploegleider Erik Breukink.

"We verwachten van Gerts dat hij zijn kans grijpt in een vrije rol. Hij heeft al twee jaar WorldTour-ervaring en is gezegend met een goede mentaliteit."

Gerts boekte in 2016 in de Volta Limburg Classic zijn enige profzege. Eind oktober kreeg hij te horen dat zijn contract bij BMC vanwege het inkrimpen van de selectie niet werd verlengd.