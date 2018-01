BMX'er Van Gorkom zwaargewond na ongeluk in training

De 27-jarige Van Gorkom heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren, meldt wielerbond KNWU woensdag in een persbericht. Hij wordt op dit moment kunstmatig in slaap gehouden in een ziekenhuis.

"De nationale selectie is in gedachten bij Jelle, zijn vriendin en zijn familie. Laten we hen nu vooral rust en privacy gunnen", zegt bondscoach Bas de Bever.

Van Gorkom raakte aan het begin van de training op de BMX-baan op Sportcentrum Papendal gewond door een ongeval onderaan de hoge en steile startheuvel.

De KNWU meldt aan de NOS dat de geboren Doetinchemmer viel doordat er een veiligheidsketting hing onderaan de heuvel. Deze ketting is bedoeld om mensen van de baan af te houden en was nog niet weggehaald.

Zilver

Van Gorkom beleefde anderhalf jaar geleden in Rio zijn grootste sportieve succes door achter de Amerikaan Connor Fields olympisch zilver te veroveren. Een jaar eerder werd hij ook tweede op het WK, achter landgenoot Niek Kimmann.

Van Gorkom heeft in zijn carrière al eerder te maken gehad met zware blessures na een harde valpartij.

Een paar maanden voor de Spelen van 2012 lag hij enkele dagen in een kunstmatige coma na een zware val in Amerika die hem een gekneusde long, gebroken ribben en een hersenschudding opleverde. Desondanks haalde hij de Spelen van Londen, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

In 2015, een klein jaar voor de Spelen van Rio, belandde Van Gorkom na een zwaar trainingsongeval in het Amerikaanse Rock Hill in het ziekenhuis met onder meer een gebroken rib, twee gebroken sleutelbenen en een scheurtje in zijn milt.