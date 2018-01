Van Avermaet hoopt dit jaar eindelijk Ronde van Vlaanderen te winnen

De 32-jarige Belg van BMC beleefde vorig jaar het beste jaar uit zijn loopbaan. Van Avermaet won onder maar Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad. Hij sloot het afgelopen jaar dan ook af als nummer één van de wereld.

"Het wordt moeilijk om dat te evenaren, ik had toen echt een superconditie", zegt hij maandag tegen Sporza. "Ik denk dat ik in elke klassieker zal meedoen voor de overwinning. In de echte eendagskoersen zijn er weinig mannen die echt sterker zijn dan ik."

Een van die koersen waar Van Avermaet zijn zinnen op heeft gezet is de Ronde van Vlaanderen. De Belg werd al twee keer tweede voor eigen publiek, waaronder vorig jaar.

"Omdat ik al een aantal wedstrijden op mijn palmares heb, kan ik nu andere doelen stellen. Ik zou nu heel graag de Ronde van Vlaanderen willen winnen. Als ik dan ook in de andere koersen heel goed ben, kan ik spreken van een goed jaar."

Belgisch kampioenschap

Een ander doel wordt het Belgisch kampioenschap, dat vlak voor de Tour de France wordt verreden. "Ik ben al een paar jaar de beste renner in België. Het zou leuk zijn om dat eens bekroond te zien met de Belgische trui. Het is geen obsessie voor mij, maar ik probeer wel te winnen zoals in elke koers. Het parcours zou me wel moeten liggen."

De regerend olympisch kampioen begint het seizoen op 31 januari in de Ronde van Valencia.