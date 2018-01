Tour geeft wildcards aan zelfde vier ploegen als vorig jaar

Tourorganisator ASO maakte de laatste vier uitnodigingen voor de belangrijkste wielerkoers van het jaar maandag bekend.

De achttien WorldTour-ploegen waren al zeker van deelname aan de Tour. Lotto-Jumbo is wederom de enige Nederlandse formatie in 'La Grande Boucle'. Het Nederlands getinte Team Sunweb van Tom Dumoulin, dat rijdt op een Duitse licentie, mag ook starten.

Bij Wanty-Groupe Gobert, de Waalse ploeg van sportdirecteur Hilaire Van der Schueren, staan de Nederlandse renners Wesley Kreder en Marco Minnaard onder contract. Minnaard eindigde vorig jaar als veertigste in de Tour, Kreder stond niet op de startlijst.

Barguil

Warren Barguil is de grootste naam bij Fortuneo-Samsic, dat vorig jaar onder de naam Fortuneo-Oscaro koerste. De winnaar van het bergklassement en tweevoudig etappewinnaar in de Ronde van Frankrijk van 2017 kwam deze winter over van Team Sunweb.

Brice Feillu werd vorig jaar zestiende in de Tour namens de Franse formatie, waar de 20-jarige Nederlandse neoprof Bram Welten dit seizoen voor zal rijden.

Cofidis is het team van de Franse topsprinter Nacer Bouhanni en de Spaanse klimmer Daniel Navarro, de nummer 27 van de Tour van 2017. Bij Direct Energie hoopt de 38-jarige Fransman Sylvain Chavanel een record te verbreken door voor de achttiende keer mee te doen aan de Ronde van Frankrijk.

De 105e editie van de Tour de France begint op 7 juli in de Vendée en eindigt op 29 juli in Parijs. Chris Froome is de titelverdediger.