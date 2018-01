Terpstra en Van Baarle naderen koplopers in Zesdaagse van Rotterdam

Het Nederlandse koppel pakte ondanks een valpartij van Terpstra in de koppelkoers één ronde terug. Ze staan halverwege de Zesdaagse nog één ronde achter op de Belgen.

De Ketele en De Pauw gaan aan de leiding met 127 punten, Terpstra en Van Baarle hebben er 103.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik handhaafden zich op de piste van Ahoy op de derde plaats. Dat Nederlandse duo heeft twee ronden achterstand op de leiders, met een puntenaantal van 102.

Terpstra, die in voorgaande jaren een duo vormde met onder anderen Havik en Iljo Keisse, won de Zesdaagse al drie keer. Door de wegrenner van Quick-Step Floors aan Team Sky-nieuweling Van Baarle te koppelen, hoopte de organisatie "the best of both worlds" te kunnen presenteren.

"Zo hebben we een aansprekend team dat bij vele wielerliefhebbers bekend zal zijn van de weg, maar dat ook serieus kan meedoen in de strijd om het eremetaal", legde wedstrijdleider Peter Schep uit.