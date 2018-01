Kelderman kijkt ondanks slechte ervaringen uit naar terugkeer in Tour

"Ik kijk uit naar de Tour", zegt de 26-jarige Kelderman in gesprek met NUsport bij de ploegpresentatie van Team Sunweb in Berlijn. "Het is misschien niet de mooiste wedstrijd, maar wel de grootste. Ik vind het leuk om daar weer aan de start te staan."

De voormalig renner van Lotto-Jumbo eindigde in 2015 bij zijn Tourdebuut als 79e, terwijl hij een jaar later 32e werd. In beide edities van de grootste wielerkoers ter wereld was zijn rol in het klassement al snel uitgespeeld door bij valpartijen opgelopen blessures.

"De vorige twee keer had ik pech in de Tour en liep het niet. Dan vind je het een verschrikkelijke wedstrijd", aldus Kelderman. "Maar het is een mooie kans om dit jaar weer de Tour te mogen rijden."

Speerpunt

De geboren Amersfoorter, die vorig seizoen de Giro d'Italia en de Vuelta a España reed, zal een andere rol hebben dan in zijn vorige twee Tours. Samen met de Australische sprinter Michael Matthews, in 2017 winnaar van het puntenklassement, zal hij het speerpunt zijn van Team Sunweb in de jacht op ritzeges.

Amper vier weken na het einde van de Tour richt Kelderman zich in de Vuelta wel op een goed klassement.

"Het is misschien geen ideale voorbereiding om de Tour te rijden in aanloop naar de Vuelta, maar ik denk dat we een goed plan hebben dat ervoor moet zorgen dat ik ook in de Vuelta goed zal zijn."

De klimmer maakte in 2017 indruk in de Ronde van Spanje door lang een podiumplaats in handen te hebben en uiteindelijk vierde te worden in het eindeklassement. "Het zou mooi zijn als ik het dit jaar een stapje beter kan doen."

Giro

De Vuelta is niet de enige etappekoers dit jaar waarin Kelderman voor zijn eigen kansen mag gaan. Ook in de Ronde van Catalonië, Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland zal hij de kopman zijn voor het klassement.

Daarnaast rijdt hij in het voorjaar enkele koersen met Tom Dumoulin (de Ronde van Abu Dhabi en Tirreno-Adriatico) en een paar klassiekers (Amstel Gold Race en de Waalse Pijl).

"Ik heb een druk maar heel mooi wedstrijdprogramma in 2018", stelt Kelderman. "Ja, ik vind de Giro ook een heel mooie wedstrijd, maar je kunt niet alles rijden. Het belangrijkste is dat ik mijn ontwikkeling van vorig seizoen door kan zetten."

Kelderman was namelijk zeer tevreden over zijn eerste seizoen bij Team Sunweb. Dat gevoel was wederzijds, want bij de ploegpresentatie van donderdag werd bekend dat de voormalig Nederlands kampioen tijdrijden voor twee jaar heeft bijgetekend bij de Duitse formatie. Daardoor heeft hij nu een contract tot en met het einde van 2020.

"Ik voelde me direct thuis bij deze ploeg en de manier van werken spreekt me erg aan. De ploeg is heel goed gestructureerd en alles is duidelijk geregeld. Het was dus een makkelijke keuze om mijn contract te verlengen."