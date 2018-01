'Alleen sportieve redenen speelden rol bij Dumoulins keuze voor Giro'

"We maken een uitgebreide analyse, vergelijken koersen met elkaar en kijken waar we de grootste kansen hebben om te winnen. Vervolgens maken we daar een plan naar", legt teambaas Iwan Spekenbrink in gesprek met NUsport de filosofie van Team Sunweb uit.

Volgens Spekenbrink betekent dit dat zijn ploeg bij de keuze van Dumoulin - richt hij zich in 2018 in eerste instantie volledig op de Ronde van Italië of de Ronde van Frankrijk? - alleen de vraag heeft gesteld in welke koers de kans op succes het grootst is. "We proberen puur op basis van sportieve redenen onze overwegingen te maken."

Met slechts één individuele tijdrit van 31 kilometer in de Tour tegenover ruim 44 tijdritkilometers in de Giro was de keuze van Team Sunweb uiteindelijk vrij simpel: Dumoulin focust zich de eerste maanden van het jaar volledig op de Giro. Of hij daarna nog de Tour rijdt, wordt pas na de Ronde van Italië besloten.

Dat betekent dat er een kans is dat de bekendste en commercieel meest interessante renner van de Duitse formatie net als in 2017 wederom niet zal starten in de grootste wielerkoers ter wereld. "De Tour is de belangrijkste ronde voor een sponsor, absoluut. Maar ik denk dat ze ook wel blij zijn geweest met mijn Giro-winst", zegt Dumoulin met een glimlach.

Spekenbrink, die als teambaas het belangrijkste aanspreekpunt is voor de sponsoren van zijn ploeg, stelt dat commerciële belangen geen rol hebben gespeeld in het vaststellen van het wedstrijdprogramma van zijn Limburgse kopman. "We hebben er vooral belang bij om zo goed mogelijk te presteren", stelt de teambaas. "Want als we goed presteren, zijn de sponsoren ook blij."

Puzzel

De puzzel om de wedstrijdprogramma's van alle 24 renners van Team Sunweb optimaal in elkaar te laten passen begon al vorig jaar september. Na vele vergaderingen van ploegleiders en feedback van de renners rolde daar pas vorige maand een definitief plan uit.

In dat proces van ruim drie maanden was de in Nederland zo gehypete groterondekeuze van Dumoulin een van de minder gecompliceerde beslissingen. "Ja, daar waren we het snel over eens", zegt ploegleider Marc Reef.

Vervolgens was het plan tot de Giro ook niet heel ingewikkeld: Dumoulin zal in het voorjaar precies hetzelfde programma rijden als in 2017. Dat betekent achtereenvolgens de Ronde van Abu Dhabi, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik en de Giro.

"Dat is ons vorig jaar goed bevallen", aldus Reef. "En in de andere wedstrijden dan de Giro is er ook nog voldoende eer te behalen voor Tom. In 2017 was hij derde in Abu Dhahi, vijfde in Strade Bianche en zesde in de Tirreno."

"Vooral in die laatste koers ligt nog echt een uitdaging voor Tom om voor een topresultaat te gaan en dat motiveert hem. Bovendien zal hij in de Giro als titelverdediger toch ook iets anders aan de start staan dan vorig jaar."

Status

Als er namelijk iets veranderd is door het droomjaar dat 2017 was voor Dumoulin, dan is het zijn status. Niet zozeer in het peloton, maar vooral daarbuiten; de 27-jarige Limburger is als eerste Nederlandse groterondewinnaar in 37 jaar een bekende Nederlander geworden.

Vorige maand, toen hij werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, vertelde Dumoulin in zijn dankwoord dat hij het daardoor niet altijd even makkelijk heeft gehad na zijn Giro-zege. "Mijn leven stond op zijn kop, omdat er veel op me afkwam", zei hij toen.

"Hij wilde daarmee aangeven dat succes niet alleen maar mooi is, maar ook een andere kant heeft", aldus ploegleider Reef. "Dat is iets wat zeker gespeeld heeft vorig jaar. Maar je zag ook een verandering bij hem. In september, voordat hij het WK tijdrijden won, gaf hij aan dat hij alweer veel beter met alle aandacht om kon gaan."

Mening

Dumoulin heeft ook geleerd dat hij door zijn nieuwe status niet zomaar meer overal zijn mening over kan geven.

Waar hij in 2016 nog hard uithaalde naar Bradley Wiggins toen die Brit in een dopingzaak verwikkeld was, daar bleef de wereldkampioen tijdrijden donderdag bij de ploegpresentatie van Team Sunweb op de vlakte over heikele onderwerpen als de dopingzaak van Tourwinnaar Chris Froome en de controversiële Giro-start in Israël.

"Tom is de afgelopen jaren gegroeid als renner én als persoon", stelt Reef. "Hij is slim genoeg om te weten dat het hem soms alleen maar energie kost als hij bepaalde dingen zegt."

"Soms houden wij hem achteraf ook een spiegel voor. Tom staat nog steeds open voor de mening van anderen, en voor verbetering. Dat is een kwaliteit en zolang hij die behoudt, kan hij bij de top blijven horen."