Vos slaat twee veldritten over en kent verstoorde WK-voorbereiding

De 30-jarige Brabantse stapt zondag niet op de fiets in Leuven en mist een week later ook het NK in Surhuisterveen. Het WK wordt begin februari in Valkenburg gehouden.

Vos kampt met de naweeën van een verkoudheid die ze vorige maand opliep. "We bekijken hoe Marianne herstelt. Op basis daarvan besluiten we hoe we verder gaan en welk traject we volgen richting het wereldkampioenschap veldrijden", zegt Vos' teammanager Eric van den Boom donderdag.

Vos kwam dit seizoen al amper in actie bij het veldrijden. Ze reed op 16 december pas voor het eerst mee bij de Scheldecross, waar ze op de achtste plaats eindigde.

"Na deze race denk ik niet anders over mijn kansen om wereldkampioen te worden dan gisteren", zei ze toen. "De start was goed. Dat is een teken dat het erin zit. Alleen moet ik het straks langer dan een ronde zien door te trekken."

In totaal werd Vos zeven keer wereldkampioen veldrijden, waarvan de laatste keer in 2014. Vorig jaar moest ze genoegen nemen met zilver.