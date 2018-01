Dumoulin beslist na Giro of hij Tour of Vuelta rijdt

"Na de Giro is het nog onzeker. De Tour is de optie, de Vuelta is een optie. Dat ligt aan hoe de Giro verloopt", vertelde Dumoulin donderdag bij de ploegpresentatie van Team Sunweb in Berlijn.

Dat Dumoulin zijn titel gaat verdedigen in de Giro lekte eind vorige maand al uit. "Ik heb naar de parcoursen van de Giro en de Tour gekeken en het parcours van de Giro ligt mij beter", lichtte Dumoulin zijn keuze donderdag toe.

De 27-jarige klassementsrenner geeft zichzelf in de Giro een goede kans om opnieuw de leiderstrui mee naar huis te nemen, in tegenstelling tot de Tour. "Ik wil weer voor de eindzege gaan en in de Tour zal dat lastig worden met dit parcours. Bovendien ben ik de afgelopen twee jaar verliefd geworden op de Giro. Het trekt mij in essentie meer dan de Tour."

"Tot eind mei ben ik niet bezig met de Tour in ieder geval. Dan volgen vragen als 'heb je er zin in?' of 'kun je daar voor een klassement gaan?'. We hebben de parcoursen van Giro en Tour naast elkaar gelegd. De eerste ligt me beter. Als ik voor de Tour zou gaan, denk ik niet dat ik in Italië ook een goed klassement kan rijden.''

Dumoulin voelt voor de Giro geen extra druk omdat hij de titelverdediger is. "Vorig jaar was geweldig, maar nu ben ik weer gewoon een van de kanshebbers. We beginnen allemaal op nul, zo sta ik erin.''

Of Chris Froome er straks ook bij is, is vooralsnog onduidelijk. De renner van Sky hangt een schorsing boven het hoofd wegens een positieve dopingtest. "Het is slecht voor de sport, maar ik onthoud me van commentaar omdat ik de details niet ken", reageerde Dumoulin. "Het zal wel een rechtszaak worden."

Luik-Bastenaken-Luik

Met of zonder Dumoulin, het doel van Sunweb zal in de Tour zijn om etappes te winnen, zo vertelde ploegleider Luke Roberts in Berlijn. Wilco Kelderman zal in de Vuelta sowieso kopman zijn van de Nederlandse formatie, die rijdt onder een Duitse licentie.

Het jaar van Dumoulin begint in februari met de Ronde van Abu Dhabi. Daarna rijdt hij de Strade Bianchi, de Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en hij sluit zijn voorbereiding op de Giro af met Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar won hij zowel in Abu Dhabi als in de Tirreno een etappe en dat bleek de opmaat voor grote successen.

Behalve de Giro pakte Dumoulin in het Noorse Bergen de wereldtitel tijdrijden. "Ik heb in 2017 meer bereikt dan ik kon dromen", keek hij in Berlijn terug op zijn jaar.

De 101e editie van de Giro begint op 4 mei met een tijdrit van 10 kilometer door Jeuzalem. Na drie etappes verlaat het peloton Israël en gaat de ronde verder in Italië. De ronde eindigt op 21 mei met een vlakke rit met start en aankomst in Rome.