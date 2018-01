Sinkeldam bij nieuwe ploeg FDJ wel met 'traditionele' kampioenstrui

"Wat denken jullie ervan?", schrijft Sinkeldam op Twitter bij een foto van zichzelf in zijn nieuwe outfit. "Ik kan niet trotser zijn. Hier droom je van als je als wielrenner wordt geboren in Nederland."

De Noord-Hollander kroonde zich in juni in Montferland voor het eerst in zijn loopbaan tot Nederlands kampioen op de weg.

Zijn toenmalige ploeg Team Sunweb besloot Sinkeldam niet in een volledige kampioenstrui te laten rijden, zoals traditie is in het wielrennen. De sprinter reed in het tweede deel van vorig seizoen in het tricot van Team Sunweb, waarin een Nederlandse vlag en een leeuw verwerkt was.

De Duitse ploeg met Nederlandse roots wilde daarmee "uitdragen dat wielrennen een teamsport is". Er zijn andere teams in het peloton die er hetzelfde over denken als Team Sunweb, maar daar hoort FDJ niet bij.

De kampioenstrui van Sinkeldam bij Sunweb

Démare

Sinkeldam is bij de Franse ploeg aangetrokken als belangrijke schakel in de sprinttrein van Arnaud Démare.

De Franse topsprinter is de nationaal kampioen van zijn land, waardoor hij in een blauw-wit-rode kampioenstrui koerst.

Sinkeldam zal half februari zijn nieuwe kampioenstrui voor het eerst in een wedstrijd laten zien in de Ronde van Algarve.