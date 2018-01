Superieure Van der Poel schrijft ook GP Sven Nys op zijn naam

Van der Poel bleef zijn Belgische rivaal Wout van Aert, die in de finale nog ten val kwam, maar liefst 57 seconden voor. Corné van Kessel versloeg in de sprint om de derde plek de Belg Toon Aerts, die vorig jaar won in Baal.

Van der Poel reed samen met Van Aert al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie. Het duo bleef enige tijd bij elkaar, maar in de vierde ronde liet de Nederlander ook de regerend wereldkampioen achter.

De 22-jarige Van der Poel bouwde zijn voorsprong op Van Aert al snel uit naar zo'n twintig seconden en kwam uiteindelijk solo over de finish. Het was de eerste keer in zijn carrière dat hij de GP Sven Nys won.

Voor Van der Poel betekende de overwinning in Baal al zijn 22e van dit seizoen. Afgelopen week zegevierde hij ook in de wereldbekercross in Heusden-Zolder, de Azencross in Loenhout en de Superprestige in Diegem.

De GP Sven Nys maakt deel uit van de strijd om de DVV Verzekeringen Trofee. Met nog een wedstrijd voor de boeg verzekerde Van der Poel zich ook van de eindzege in dit klassement.

Op zaterdag 10 februari staat met de Krawatencross in het Belgische Lille de laatste cross in de DVV Verzekeringen Trofee op het programma.

Worst

Bij de vrouwen eindigden Annemarie Worst en Maud Kaptheijns beiden op het podium in Baal. Worst passeerde als tweede de finish en Kaptheijns werd derde.

De overwinning ging naar Katie Compton. De Amerikaanse was oppermachtig en bleef Worst 48 seconden voor. Kaptheijns troefde in de sprint om de derde plaats de Belgische wereldkampioene Sanne Cant af.

Worst reed een sterke wedstrijd, waarin ze in de eerste ronde de leiding nam. Na een slippertje raakte ze haar koppositie kwijt aan Compton, die meteen een gaatje sloeg en in de rest van de race haar voorsprong vergrootte.

Marianne Vos, die de GP Sven Nys vorig jaar nog op haar naam schreef, kwam er niet aan te pas. De Brabantse werd op ruim drie minuten vijftiende.

Thalita de Jong maakte na een lange afwezigheid haar rentree. De wereldkampioene van 2016 liep bijna een jaar geleden een knieblessure op. In Baal moest ze zich tevreden stellen met de veertiende plaats.