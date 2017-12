Van der Poel wint ondanks val ook knap in Superprestige Diegem

Van der Poel (22), die in het klassement van de Superprestige nu nog een punt toegeeft op zijn Belgische rivaal Wout van Aert, won de wedstrijd in Diegem bovendien voor de vierde keer in zijn loopbaan.

In de eerste ronde zag het er nog even slecht uit voor de Brabander toen hij in aanraking kwam met een dranghek en onderuit ging. De Europees kampioen begon aan een inhaalrace en haalde al snel ruim twintig renners in.

Regerend wereldkampioen Van Aert bleef nog even vooruit, maar na ruim twintig minuten vond Van der Poel aansluiting. De Nederlander kwam even op adem en reed vervolgens steeds verder weg.

De 23-jarige Van Aert finishte op 55 seconden als tweede. Zijn landgenoot Laurens Sweenck verzekerde zich van de derde plaats. David van der Poel was met een achtste plaats de tweede Nederlander.

Pols

Na zijn fraaie zege zei Van der Poel hard te zijn gevallen. "Ik voel mijn pols ook wel, maar denk dat het niet ernstig is. Gelukkig waren mijn benen wel goed, dus kon ik terugkomen. Dit was wel één van de mooiste overwinningen van dit seizoen."

Van der Poel moest vrijdag in Bredene de zege nog aan Van Aert laten, maar desondanks kent hij een sterk seizoen. In de Azencross in Loenhout pakte hij een dag eerder alweer zijn twintigste overwinning van het seizoen.

Door zijn winst in Diegem staat die teller nu dus op 21. Eerder deze week verlengde Van der Poel zijn contract bij zijn ploeg Corendon-Circus tot eind 2020.

Bij de vrouwen ging de zege in Diegem naar regerend wereldkampioene Sanne Cant uit België. Maud Kaptheijns was met een derde plaats de beste Nederlandse. Marianne Vos kwam als negende over de finish.