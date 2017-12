Van der Poel soleert in Azencross naar twintigste zege van seizoen

Van der Poel bleef zijn Belgische rivaal Wout van Aert 35 seconden voor. Diens landgenoot Toon Aerts kwam op een minuut van de winnaar als derde over de eindstreep.

Het is de eerste keer in zijn carrière dat Van der Poel de Azencross wint. Het was bovendien al zijn twintigste overwinning van het seizoen.

Na enkele rondes vormde zich een kopgroep van zes renners, onder wie Van der Poel en Van Aert. De 22-jarige Nederlander reed even later weg en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit.

"Deze editie van de Azencross was een zware, maar ik ben blij dat ik hier eindelijk een keertje kan winnen", zei Van der Poel na zijn eerste zege in Loenhout. "Dit is een fantastische cross door het parcours met veel modder waar je naar sporen moet zoeken, door de sfeer en het publiek."

Hij baarde opzien met sprongen op de brug. "In het begin was dat om tijd winnen, daarna deed ik het omdat het gewoon fijn is om te doen."

Vijfde overwinning

Voor Van der Poel, die woensdag zijn contract bij zijn ploeg Corendon-Circus tot eind 2020 verlengde, was het al zijn vijfde overwinning in de strijd om de DVV Verzekeringen Trofee. In het klassement hiervan gaat hij ook riant aan de leiding.

Er staan nog twee wedstrijden op het programma in de strijd om de DVV Verzekeringen Trofee. Op nieuwjaarsdag wordt in Baal de GP Sven Nys verreden en op 10 februari vindt de Krawatencross in Lille plaats.

Bij de vrouwen eindigde Lucinda Brand als tweede in Loenhout. De Nederlandse moest alleen de Belgische Sanne Cant voor zich dulden. De Amerikaanse Katie Compton werd derde.

Behalve Brand, die vorige week nog de sterkste was in de Waaslandcross, nestelde ook Maud Kaptheijns zich in de top tien. Zij passeerde als vijfde de finish.