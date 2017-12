Dumoulin verdedigt Giro-titel in 2018, deelname Tour nog vraagteken

Het is nog onzeker of de 27-jarige Limburger daarna aan de start van de Tour de France verschijnt. "Dat gaan we na de Giro bekijken", zegt een woordvoerder van Sunweb tegen NUsport. "We zullen dan pas de balans opmaken."

Bij de ploegpresentatie van Sunweb op 4 januari in Berlijn wordt meer bekendgemaakt over de plannen van Dumoulin in 2018. Vorig jaar werd hij de eerste Nederlandse winnaar ooit van de Giro. Ook komend jaar gaat hij met klassementsambities van start in Italië.

Na zijn Girozege ontbrak Dumoulin in de Tour. Een jaar eerder boekte hij nog twee etappezeges in de grootste wielerkoers ter wereld.

De Giro begint volgend jaar op 4 mei in Jeruzalem. Ruim twee maanden later - op 7 juli - begint in de Vendee de Tour. Beide rondes duren ruim drie weken.

Sportman van het Jaar

Dumoulin werd in 2017 ook wereldkampioen tijdrijden. Die prestaties leverden hem de prijs van Sportman van het Jaar op. Hij bleef eerder deze maand bij die verkiezing Formule 1-coureur Max Verstappen en schaatser Sven Kramer voor.