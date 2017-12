Ricco wil na afloop dopingschorsing als 40-jarige terugkeren in peloton

De nu 34-jarige Ricco hoorde in 2013 een definitieve schorsing voor twaalf jaar tegen zich eisen, die met terugwerkende kracht in 2011 inging.

Ricco werd gestraft voor het toedienen van een bloedtransfusie bij zichzelf en werd enkele jaren later ook nog eens op heterdaad betrapt toen hij epo kocht op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant in Italië.

Hoewel hij bij het aflopen van zijn schorsing al 40 jaar is, zint de omstreden Ricco nog altijd op een rentree in het peloton. "Ik zal terugkeren als renner", stelt de 'Cobra' donderdag in La Gazzetta dello Sport.

"Wanneer mijn schorsing afloopt ben ik 40 jaar oud, maar zal ik nog net zo goed meekunnen. Als ik nu nog in training zou zijn, was ik sterker dan ooit tevoren. Dat is wat mijn lichaam me nu vertelt."

Plaag

Dat hij met zij besmette verleden een paria binnen de wielersport is, hoeft volgens Ricco geen belemmering te zijn voor een doorstart.

De oud-coureur van onder meer het Nederlandse Vacansoleil beweert zelfs dat er nu al teams zijn die hem er graag bij zouden willen hebben. "En anders begin ik gewoon zelf een ploeg. Vroeg of laat keer ik terug, hoe dan ook."

"Ze beschouwen mij als een plaag, maar we weten allemaal hoe hypocriet de wielerwereld is. Denk je dat de renners van nu wel schoon zijn? Ik durf het niet te zeggen, want ik zit niet meer in het wereldje."

Ricco, die betrapt werd doordat hij in het ziekenhuis belandde na een mislukte bloedtransfusie, weet wel dat hij niets liever wil dan weer op de fiets stappen. "Dat liefdevolle gevoel ervaar ik op geen enkele andere manier."

De Italiaan, nu werkzaam als ijscoman, won in totaal drie etappes in de Ronde van Italië en was in 2008 de nummer twee van het eindklassement van de Giro.