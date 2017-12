"In de Tour de France moest ik drie weken op mijn rem staan, in dienst van Chris Froome", zegt de 28-jarige Spanjaard tegen AS. "Als ik in de toekomst nog eens de opdracht krijg om mijn benen stil te houden, doe ik dat niet meer. Ik wil voor mezelf rijden."

"Bij zowel Astana als Sky ben ik afgeremd in koersen waarin ik de benen had om te winnen. Ik wil na afloop van een koers niet meer het gevoel hebben dat ik iets heb laten liggen."

Landa miste afgelopen zomer tot zijn eigen teleurstelling op één seconde het eindpodium in de Tour de France. Hij moest in Parijs achter Froome, Rigoberto Uran en Romain Bardet genoegen nemen met de vierde plaats in het algemeen klassement.

"Vooraf wist ik natuurlijk wel dat Froome onze kopman was voor de Tour", aldus Landa. "Maar ik zou Sky dankbaar zijn geweest als ze ook mij aan een podiumplek hadden geholpen."

Movistar

Een ontevreden Landa verruilde na het seizoen de Britse formatie voor Movistar. Bij de Spaanse WorldTour-ploeg staan onder anderen Alejandro Valverde en Nairo Quintana als kopmannen onder contract.

"Ik begrijp dat Quintana ook dit seizoen in bepaalde koersen kopman wil zijn, maar ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen", kijkt Landa vooruit op het nieuwe seizoen. "Met alle ervaring die ik de laatste jaren heb opgedaan, heb ik het recht om ook eens voor mijn eigen kansen te gaan."

Landa mikt in het nieuwe seizoen op succes in de Tour en de Vuelta a España. Daarnaast hoopt de Spanjaard ook van de partij te zijn bij het wereldkampioenschap in Innsbruck. "In de Vuelta ga ik er alles aan doen om een mooi resultaat neer te zetten, maar ik denk dat ook het parcours in Innsbruck mij goed ligt."

Landa eindigde tot nu toe één keer op het podium in een grote ronde. In 2015 werd de klimmer derde in de Giro d'Italia, achter Alberto Contador en Fabio Aru.