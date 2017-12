Brand blijft wereldkampioene Cant voor in veldrit Sint-Niklaas

De 28-jarige Brand, die rijdt voor Sunweb, hield de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en de Nederlandse Sophie de Boer achter zich.

De Belgische Ellen Van Loy dook als eerste het veld in, op de voet gevolgd door Brand. Die nam al gauw de koppositie over.

Achter haar ontstond een groep met ook de Nederlandse Annemarie Worst. Niemand kwam nog bij Brand in de buurt, zelfs een val in de voorlaatste ronde deerde haar niet.

Marianne Vos, vorige week in de Scheldecross teruggekeerd in de modder, ontbrak wegens een verkoudheid in Sint-Niklaas.

Van Aert

Wereldkampioen Van Aert stak bij de mannen zijn armen in de lucht. De Belg boekte voor eigen publiek zijn zesde zege van het seizoen.

Het podium was volledig Belgisch, want achter Van Aert eindigde Toon Aerts als tweede. Quinten Hermans was de derde man op het podium.

Mathieu van der Poel was er niet bij. De Europees kampioen is net als Vos ziek en zegde vrijdag al af.