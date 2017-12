Wielrenner Lowndes (23) verongelukt tijdens trainingsrit

Lowndes debuteerde vorig jaar in het profpeloton bij Drapac. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Israel Cycling Academy.

In juli eindigde Lowndes in de derde etappe in de Ronde van Oostenrijk als tweede. Dat was de beste prestatie uit zijn jonge carrière.

Bij de WK in Qatar in 2016 werd Lowndes zesde bij de beloftenwedstrijd. Komend seizoen zou hij voor het intercontinentale team JLT Condor uitkomen.

"We zullen Jason, die acht dagen geleden zijn 23e verjaardag vierde, blijven herinneren om zijn brede glimlach", meldt Israel Cycling Academy in een verklaring. "Zijn vrolijke persoonlijkheid en warme hart zullen vreselijk gemist worden. We sturen onze condoleances naar Jasons familie en vrienden overal ter wereld."