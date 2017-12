Tourbaas Prudhomme wil snel duidelijkheid over situatie Froome

"De situatie moet worden opgehelderd, zodat we uit het grijze gebied komen", aldus de baas van de Tour in de Franse media over de Brit, die de belangrijkste wielerkoers won in 2013, 2015, 2016 en 2017.

Froome testte in september tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief op salbutamol.

De maximaal toegestane hoeveelheid van het astmamiddel bedraagt 1000 nanogram per milliiter. Bij de kopman van Team Sky werd een dubbele hoeveelheid in zijn urine gevonden.

Froome moet bewijzen dat hij het middel louter als astmamedicijn heeft gebruikt. De 32-jarige Brit is niet voorlopig geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

"We willen niet dat dit maanden en maanden duurt. We willen duidelijkheid van de UCI, het liefst al vroeg in het seizoen", aldus Prudhomme. Froome wil komend jaar zowel aan de Giro als aan de Tour meedoen.

De Tour van 2018 begint op 7 juli met een etappe in de Vendee.