Kruijswijk verkiest Tour boven Giro, Boom start later door hartproblemen

Kruijswijk start volgend jaar voor het eerst sinds zijn 21e plek in 2015 in de Tour de France, omdat hij denkt dat het parcours in Frankrijk hem goed ligt. "We denken dat er een kans is een mooi klassement te rijden", zei de 30-jarige Brabander vrijdag bij de ploegpresentatie van Lotto-Jumbo in Veghel.

"En het is ook leuk om een keer een andere uitdaging aan te gaan. Ik heb me zeven keer vooral gericht op de Giro, maar nu zal dat de Tour zijn", aldus Kruijswijk, die in de Tour normaal gesproken in ieder geval gezelschap zal krijgen van Primoz Roglic, Boom, Robert Gesink en Dylan Groenewegen.

Kruijswijk, die in de Vuelta niet met klassementsambities zal starten, ging de afgelopen jaren voor de eindzege in de Giro d'Italia. In 2015 werd hij zevende in Italië, een jaar later leek hij lang op de winst af te stevenen maar werd hij vierde en dit jaar moest hij aan het einde van de ronde opgeven.

Gesink

Gesink start in tegenstelling tot Kruijswijk wel in de Ronde van Italië. De 31-jarige klimmer wil in de Giro en enkele weken later in de Tour de France voor een ritzege gaan. "Ik heb al een etappe gewonnen in de Vuelta, nu wil ik dat ook doen in de Giro en de Tour", zei hij vrijdag.

Gesink moest dit jaar zijn seizoen al in juli beëindigen na een harde valpartij in de negende etappe van de Ronde van Frankrijk. Daarbij liep hij een breuk in zijn wervelkolom op.

De Varssevelder moest maandenlang een korset dragen, maar is inmiddels hersteld. Hij zal in januari in de Tour Down Under zijn rentree in het peloton maken.

"Ik ben redelijk fit en sta er goed voor. Ik heb de hele winter heel hard getraind en heb mijn beste niveau ooit in december", aldus Gesink. "Ik heb heel veel zin om weer lekker te gaan koersen."

Boom

Gesink zal in de Tour Down Under geen ploeggenoot zijn van Boom, die over een paar weken een operatieve ingreep ondergaat vanwege zijn hartproblemen. "Ze kunnen alles verhelpen", vertelde hij vrijdag tijdens de teampresentatie in Veghel.

De 31-jarige Boom kreeg op vakantie op Curaçao last van een onregelmatige hartslag. "We zijn iets eerder teruggegaan, waarna ik me heb laten onderzoeken. Dat nam mijn ongerustheid wel weg, maar het blijft vervelend. Ik heb nu medicatie en kan gewoon trainen. De eerste twee weken van januari ga ik nog even voluit, daarna ben ik er anderhalve week uit.''

De Tour Down Under komt iets te vroeg. "Ik ben goed op weg. Nu moet ik de eerste twee weken van januari veel trainingsuren maken. Daarna ben ik er even tussenuit", aldus Boom, die in Australië wordt vervangen door Maarten Wynants. De Italiaan Enrico Battaglin neemt de plek in van de ontslagen Juan-José Lobato.

Boom, die die in ieder geval de Tour de France op zijn programma heeft staan, weet nog niet precies hoe zijn voorjaar er nu uit zal zien. Hij is dan in principe de kopman van Lotto-Jumbo in de grote klassiekers. "We moeten even afwachten hoe snel ik herstel van de operatie. De Omloop Het Nieuwsblad (op 24 februari, red.) komt misschien te vroeg.''

Lobato

Lobato, Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn waren vrijdag niet in Veghel. Lotto-Jumbo heeft het contract van Lobato ontbonden, terwijl Tolhoek en Eenkhoorn twee maanden geschorst zijn omdat het trio eerder deze maand bij het trainingskamp in Sant Feliu de Guixols zonder medeweten van de ploegleiding en medische staf slaapmedicatie gebruikte.

Nieuw in 2018 bij de enige Nederlandse World Tour-ploeg zijn naast Eenkhoorn Danny van Poppel, Neilson Powless en Sepp Kuss. Van Poppel zal de sprinter van dienst zijn in de Giro en de Vuelta, terwijl Groenewegen voor ritzeges in de Tour moet zorgen.