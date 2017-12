Groenewegen en Roglic twee jaar langer bij Lotto-Jumbo

"Het is logisch dat ik hier bijteken", aldus de 24-jarige Groenewegen vrijdag bij de ploegpresentatie van Lotto-Jumbo in Veghel. "Ik heb veel vertrouwen in de ploeg en de ploeg heeft veel vertrouwen in mij. Ik heb veel zin in 2018."

De Amsterdamse sprinter stapte begin 2016 over van het procontinentale Roompot-Oranje Peloton naar World Tour-formatie Lotto-Jumbo. In juli boekte hij zijn grootste succes tot nu toe door de laatste etappe van de Tour de France op de Champs-Élysées te winnen.

In totaal won Groenewegen negentien koersen in zijn eerste twee jaar bij Lotto-Jumbo; elf in 2016 en acht in 2017.

Schansspringer

De 28-jarige Roglic, die net als Groenewegen een contract tot en met 2018 had, zegevierde dit jaar in de zeventiende rit van de Tour, een zware bergetappe in de Alpen.

De voormalig schansspringer koerst ook sinds 2016 voor Lotto-Jumbo. "We hebben een goed plan voor de toekomst", aldus de Sloveense tijdrijder. "In 2018 zal ik me vooral focussen op etappekoersen van een week."

Roglic boekte dit jaar naast etappewinst in de Tour ook ritzeges in de Ronde van Baskenland, de Ronde van Romandië en de Ster ZLM Toer. Daarnaast was hij de beste in het eindklassement van de Ronde van de Algarve en werd hij achter Tom Dumoulin tweede bij het WK tijdrijden in het Noorse Bergen.