UCI experimenteert in 2018 bij grote koersen met videoscheidsrechter

De videoscheidsrechter wordt komend jaar voor het eerst ingezet bij Milaan-San Remo en wordt ook bij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, de drie grote rondes en de WK wielrennen gebruikt.

"De videoscheidsrechter zal aan de finish zitten. Hij krijgt de beelden van alle camera's te zien en beoordeelt dus ook wat niet op televisie komt", zegt de Belg Guy Dobbelaere, een van de vier videoarbiters, tegen de NOS.

"Het eerste jaar zal nog een testfase worden. Er hangt wel een prijskaartje aan, dus we kunnen het nog niet overal toepassen. Maar als het echt een voordeel oplevert, zou het mooi zijn als we de videoscheidsrechter in 2019 kunnen inzetten in alle WorldTour-wedstrijden."

De videoscheidsrechter in het wielrennen moet, net als in het voetbal en andere sporten, voor een eerlijker wedstrijdverloop gaan zorgen.

Moscon

Dobbelaere haalt als voorbeeld Team Sky-renner Gianni Moscon aan, die dit jaar na de wegwedstrijd op de WK werd gediskwalificeerd doordat hij te lang aan een volgauto had gehangen.

"Nu konden we hem pas na de koers diskwalificeren, maar wat als hij wereldkampioen was geworden? Dankzij de videoscheidsrechter kunnen we hem al tijdens de wedstrijd uit koers nemen", aldus de Belg.

Overigens kunnen tijdens een wielerwedstrijd niet alle straffen al worden uitgedeeld door de videoarbiter. "Met tijdstraffen moeten we nog blijven wachten op de uitslag, maar boetes kunnen we al wel uitdelen."

Het gebeurde in voorgaande jaren volgens de UCI nog te vaak dat bepaalde renners tijdens een koers een straf kregen van de jury. Andere coureurs, die dezelfde overtreding maakten, gingen vrijuit omdat de jury het in tegenstelling tot televisiekijkers niet opmerkte.

Veel grote renners beginnen het nieuwe seizoen op 16 januari met de Tour Down Under. De Australische rittenkoers duurt zes dagen.