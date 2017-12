MPCC roept Team Sky op Froome voorlopig te schorsen

"We roepen Sky op, zonder enige aanname te doen over de uitkomst, zijn renner op vrijwillige basis te schorsen tot het einde van de procedure", schrijft MPC, maandag in een persbericht.

Door een voorlopige schorsing kan Sky zich volgens de MPCC beter focussen op de verdediging van de viervoudig Tour de France-winnaar. "Bovendien zal het spanning tussen veel managers en renners voorkomen", staat er in het persbericht.

Het nieuws over de positieve test van Froome werd woensdag naar buiten gebracht door de internationale wielerunie UCI. In september was er na de achttiende rit van de Vuelta a España 2.000 nanogram salbutamol per milliliter aangetroffen in de urine van de eindwinnaar, terwijl 1.000 nanogram het maximaal toegestane is.

Sky liet vorige week in een eerste verklaring weten dat de 32-jarige Brit het middel gebruikt tegen zijn astma. De ploeg stelt daarnaast dat er bewijs is dat salbutamol met onvoorspelbare variatie in het lichaam terecht kan komen.

Sutton

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek naar Froome is afgerond en of hij zijn eindzege in de Ronde van Spanje moet inleveren. De organisatie van de Vuelta liet eerder weten dat het geen voorbarige conclusies wil trekken.

De MPCC, waar Sky overigens geen lid van is, vraagt de UCI maandag ook om de uitspraken van oud-Sky-coach Shane Sutton te onderzoeken. De Australiër gaf vorige maand toe dat de ploeg de grenzen van de dopingregels opzocht.

Volgens Sutton kreeg Bradley Wiggins bij zijn Tour de France-zege in 2012 een middel tegen hooikoorts voorgeschreven dat prestatiebevorderend was. Sky vroeg toestemming aan om de verboden middelen corticosteroide en triamcinolon voor medisch gebruik toe te kunnen dienen bij Wiggins, die in 2016 een punt zette achter zijn carrière.