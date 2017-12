Mollema: 'Froome en Sky hebben iets uit te leggen na positieve dopingtest'

"Het is slecht nieuws natuurlijk. Dit geval heeft meer impact dan bij andere renners", zegt Mollema donderdag voor de camera van de NOS.

"Dit verwacht je niet van iemand die al zo lang meegaat. Iemand die honderden controles in zijn carrière heeft gehad. Dan is dit een hele gekke uitslag. Froome en Team Sky hebben iets uit te leggen."

De internationale wielrenunie UCI maakte woensdag bekend dat na de achttiende rit in de Vuelta 2.000 nanogram salbutamol per milliliter is aangetroffen bij eindwinnaar Froome, terwijl 1.000 nanogram het maximaal toegestane is.

Team Sky liet in een eerste verklaring weten dat de 32-jarige Brit het middel gebruikt tegen zijn astma. De Britse ploeg stelt daarnaast dat er bewijs is dat salbutamol met onvoorspelbare variatie in het lichaam terecht kan komen.

Geloofwaardigheid

Vincenzo Nibali en Tony Martin plaatsten gelijk al hun vraagtekens bij dat verhaal, maar Mollema wil Froome niet gelijk afvallen.

"Ik snap de reacties van Nibali en Martin wel. Helemaal omdat het om Froome gaat. De geloofwaardigheid van de wielersport is nu weer in het geding. Daar ben ik natuurlijk niet blij mee. Ook ik baal van deze situatie."

Mollema hoopt dat de UCI de onderste steen boven krijgt. "Ik ben niet zozeer teleurgesteld in Froome zelf. Hij moet eerst de kans krijgen om uit te leggen wat er precies is gebeurd. Maar dat alle ogen nu op hem en Team Sky zijn gericht, is wel duidelijk."

Froome was dit jaar naast de Vuelta de beste in de Tour de France en hoopt komend jaar in de Giro d'Italia zijn derde grote ronde op rij te winnen. De Ronde van Italië ontbreekt nog op zijn palmares.