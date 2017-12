Nibali volgend jaar wel in Tour en niet in Giro

Nibali won de Tour in 2014. Na een vierde plek in 2015 en een dertigste plaats in 2016 liet hij vorig jaar verstek gaan in Frankrijk.

In 2013 en 2016 won hij de Giro, vorig jaar werd hij in Italië derde achter winnaar Tom Dumoulin.

De 33-jarige Siciliaan vindt dat het parcours van de Tour van komend jaar hem goed ligt. "De Tour wordt erg nerveus in vergelijking met vorige edities. Het parcours past goed bij renners met mijn eigenschappen", zegt Nibali tegen Cyclingnews.

"Ook renners als Romain Bardet en Thibaut Pinot kunnen hier goed uit de voeten", verwacht Nibali. "De tijdritten zijn kort en de route is erg gevarieerd."

Nibali verwacht volgend jaar de klassiekers in de Ardennen te rijden als voorbereiding op de Tour. Ook deelname aan de Vuelta a España staat op zijn planning.

Froome

Dit jaar werd Nibali tweede in de Ronde van Spanje, achter de woensdag in opspraak geraakte winnaar Chris Froome. De Brit bleek in de achttiende etappe een te hoge waarde salbutamol in zijn lichaam te hebben.

Nibali wilde woensdag alleen kort reageren op dat bericht. "Het is nu nog te vroeg om mijn gedachten te uiten. Dit is heel slecht nieuws voor de sport en ook voor mijzelf."

"Als Froome gediskwalificeerd zou worden, dan zal ik niet de emoties beleven van het moment dat je in Madrid op de hoogste trede van het podium mag staan."

Froome maakte eerder al bekend dat hij komend jaar de Giro én de Tour wil gaan rijden. Dumoulin maakt zijn keuze tussen de Giro en de Tour op 4 januari bij de ploegpresentatie van Team Sunweb bekend.