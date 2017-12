Tony Martin ziedend over uitblijven schorsing Froome na positieve test

"Ik ben ziedend. Er wordt met twee maten gemeten", foetert de Katusha-Alpecin-renner, die geldt als een van de voorvechters van een eerlijkere wielerwereld, op social media.

"Andere sporters worden na een positieve test direct geschorst, maar Froome en zijn ploeg krijgen van de UCI de tijd om alles uit te leggen. Ik kan me geen recente zaak herinneren die op deze manier verliep. Dit is schandalig. Froome had op zijn minst geweerd moeten worden bij de WK (waar de Brit op de tijdrit derde werd, red.)."

De UCI maakte woensdag bekend dat na de achttiende etappe in de Vuelta 2.000 nanogram salbutamol per milliliter is aangetroffen bij eindwinnaar Froome, terwijl 1.000 nanogram het maximaal toegestane is.

Team Sky liet in een eerste verklaring weten dat de 32-jarige Brit het middel gebruikt tegen zijn astma. De Britse ploeg stelt daarnaast dat er bewijs is dat salbutamol met onvoorspelbare variatie in het lichaam terecht kan komen.

Transparant

Martin, die viervoudig wereldkampioen tijdrijden is, heeft door de manier waarop de UCI Froome behandelt het idee dat de wielerwereld nog altijd niet transparant is.

"Niet alleen het wielerpubliek, maar ook ik heb het idee dat er achter de schermen spelletjes gespeeld worden, dealtjes worden gesloten en naar manieren wordt gezocht om uit deze problemen te komen. Hebben Froome en zijn team een speciale status?", vraagt de Duitser zich af.

"Deze acties staan volledig haaks op de zware strijd tegen doping, die ik leid met rijders als Marcel Kittel. Wat we nodig hebben is een consequente en transparante benadering van de UCI. Nu gaat het er inconsequent, niet transparant, onprofessioneel en oneerlijk aan toe."

Froome was dit jaar naast de Vuelta de beste in de Tour de France en hoopt komend jaar in de Giro d'Italia zijn derde grote ronde op rij te winnen. De Ronde van Italië ontbreekt nog op zijn palmares.