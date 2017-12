Armstrong eregast bij komende editie Ronde van Vlaanderen

De voormalig wielrenner, die levenslang is geschorst wegens doping, zal bovendien voor de 'Tour of Flanders Business Academy' een toespraak houden voor tweeduizend wielerliefhebbers. Dat gebeurt op 30 maart, twee dagen voor de koers.

"Armstrong wil graag naar Vlaanderen komen om zijn verhaal te vertellen en om zijn favoriete eendagswedstrijd live te beleven", liet organisator Wouter Vandenhaute weten.

"Voor hem is het ook een terugkeer naar de wielersport en wat mij betreft is hij welkom. Lance Armstrong is en blijft een groot kampioen. Ik heb al jaren het gevoel dat hij vooral gestraft is voor zijn arrogantie"

Armstrong moest onder meer zijn zeven eindzeges in de Tour de France inleveren na zijn dopingbekentenis in januari 2013. Sindsdien is hij vrijwel nergens meer welkom in het professionele wielrennen.

Gelouterd

Organisator Vandenhaute vindt dat Armstrong soms te veel met de nek wordt aangekeken. "Hij is een gelouterd man, die vrede heeft met zijn lot. Uiteraard moeten we in de wielersport inspanningen blijven leveren in de strijd tegen doping, maar we moeten ook in het reine leren komen met ons verleden", aldus de Belg.

"Ik vind het goed dat we kampioenen als Laurent Jalabert en Richard Virenque blijven eren, maar waarom zouden we Lance Armstrong en Jan Ullrich ook niet opnieuw toelaten in de grote wielerfamilie?"

De 46-jarige Armstrong kijkt uit naar zijn bezoek aan België. "Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten en het met jullie over wielrennen te hebben", liet hij in een videoboodschap weten.

Armstrong was in 2015 al eens aanwezig bij de Tour de France, waar hij geld inzamelde voor de bestrijding van leukemie. De Amerikaan kreeg toen veel kritiek van prominenten uit de wielerwereld, maar trok zich daar niets van aan.