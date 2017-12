Froome vindt niet dat staat van dienst is aangetast door verdachte dopingtest

"Ik snap dat dit nieuws bij veel mensen als een shock komt, zeker gezien de zwarte historie van doping in de wielersport. Maar ik heb niks fouts gedaan en zeker geen regels gebroken. Dit is geen positieve dopingtest", aldus Froome in gesprek met de BBC.

De UCI maakte woensdag bekend dat na de achttiende etappe in de Vuelta 2000 nanogram salbutamol per milliliter is aangetroffen bij Froome, terwijl 1000 nanogram het maximaal toegestane is.

Team Sky liet in een eerste verklaring weten dat de 32-jarige Brit, die de Ronde van Spanje uiteindelijk ook won, het middel gebruikt tegen zijn astma. De Britse ploeg stelt daarnaast dat er bewijs is dat salbutamol met onvoorspelbare variatie in het lichaam terecht kan komen.

Imago

Op de vraag of het imago van Froome voor altijd is aangetast, antwoordde de Brit ontkennend. "Ik heb er in mijn carrière juist alles aan gedaan om te laten zien dat er op het gebied van doping echt iets is veranderd in de sport", aldus Froome.

"Ik bestrijd nu al zo'n tien jaar als prof mijn astma. Het gebruik van een inhalator is inmiddels routine, ik weet precies wat de regels zijn en ben nog nooit over een limiet gegaan. Ik heb de UCI dan ook alle informatie verschaft om dit tot op de bodem uit te zoeken."

Dosering

Volgens Froome verergerde zijn astma in de derde week van de Vuelta, waarna besloten werd om de dosering salbutamol te verhogen. De viervoudig Tourwinnaar vindt het logisch dat hij daar tijdens de Vuelta niet uitgebreid over sprak in de media.

"Ik race tegen jongens die op zoek zijn naar iedere vorm van zwakte", aldus Froome. "Tijdens een grote ronde kan je niet zeggen dat je ergens mee zit, want dan halen je rivalen de volgende dag het beste in zichzelf naar boven."

Froome won dit jaar behalve de Vuelta ook de Tour de France en hoopt komend jaar in de Giro d'Italia zijn derde grote ronde op rij te winnen. Froome won de Ronde van Italië overigens nog nooit.