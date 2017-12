Lotto-Jumbo straft Lobato, Tolhoek en Eenkhoorn voor slaapmedicatie

Het management van de Nederlandse wielerploeg meldt dat het drietal buiten de ploeg om slaapmedicatie in bezit of in gebruik had. Dat is een 'ernstige' overtreding van de teamregels.

Het betrof niet-dopinggeduide middelen die noch door het team waren verstrekt, noch in het team worden gebruikt.

De Spanjaard en de twee Nederlanders, van wie Eenkhoorn nieuw is in de ploeg, zijn voor onbepaalde tijd uit de ploeg gezet.

Lotto-Jumbo meldt dat tijdens een bijeenkomst met alle aanwezige renners en personeel het voltallige team krachtig afstand heeft genomen van de gedragingen. De drie renners worden mogelijk begeleid om herhaling te voorkomen.