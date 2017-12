Achtergrond: Wat is salbutamol, het middel waar Froome positief op testte?

Na de achttiende etappe van de door Froome gewonnen Vuelta werd in zijn urine 2000 nanogram salbutamol per milliliter aangetroffen. Dat is precies tweemaal meer dan de toegestane hoeveelheid.

Froome veroverde al in de derde etappe van de Ronde van Spanje de leiderstrui en werd daarom vrijwel dagelijks op doping getest. Volgens Team Sky werd de kopman twintig keer gecontroleerd en leverde alleen de test in de achttiende rit een positieve plas op.

Salbutamol is een anti-astmamiddel, dat de luchtwegen verwijdt, waardoor het lichaam gemakkelijker zuurstof opneemt. Over de (vermeende) prestatiebevorderende werking zijn specialisten het niet eens.

Discussie

Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit: "Er is al jaren discussie of dit soort middelen nog wel op de verboden lijst moet staan. Wij liggen in ieder geval niet in ons bed te woelen als het om anti-astmamiddelen gaat."

"Het is volstrekt logisch dat hij niet voorlopig geschorst is", zegt Ram. "Dat kan alleen als de bond de stellige overtuiging heeft dat er sprake is van een zware overtreding op de dopingregels. Het is nog helemaal niet duidelijk of dat bij Froome het geval is."

Astma komt bij topsporters relatief vaak voor, ook omdat de aandoening wordt getriggerd door inspanning. In 2016 werd er volgens anti-dopingbureau WADA bij vijftien sporters een te hoge hoeveelheid salbutamol aangetroffen bij controles.

Hiermee is het middel niet de populairste onder bèta-2 agonisten, zoals de verzamelnaam luidt voor medicijnen die de luchtwegen verruimen. In totaal waren er vorig jaar door het WADA 172 gevallen van een te hoge waarde van bèta-2 agonisten aangetroffen.

Bèta-2 agonisten werden vorig jaar door atleten in allerlei takken van sport gebruikt: onder meer twintig wielrenners, negentien zwemmers, twaalf atleten, tien rugbyers, negen triatleten, acht ijshockeyers, zes boksers, zes gewichtheffers en vijf voetballers behoorden tot de 172 sporters die te veel van het middel in hun urine hadden.

Publiciteit

Lang niet alle positieve gevallen leiden tot een straf of komen in de publiciteit. Als een sporter kan aantonen dat een middel alleen voor therapeutische doeleinden wordt gebruikt, kan hij onder een straf uitkomen.

De reden dat de UCI de zaak van Froome wél in de publiciteit heeft gebracht, is dat er in de Britse media speculaties opdoken over mogelijk dopinggebruik van Froome.

Salbutamol is een middel dat normaal gesproken via een 'puffertje' wordt toegediend. De hoeveelheid van het middel dat door middel van één puf in de afscheiding van het lichaam terechtkomt, kan variëren.

Andere gevallen

2005: Tennisser Alex Bogomolov jr. wordt voor anderhalf jaar geschorst. De Amerikaan nam tijdens de Australian Open via een puffer het astmamedicijn. Omdat hij het benodigde papierwerk niet ingevuld had, werd hij bestraft.

2006: Oscar Pereiro Sio wordt achteraf uitgeroepen tot winnaar van de Tour de France, nadat Floyd Landis betrapt is op testosteron. Tijdens de Tour werd bij de Spanjaard tweemaal een te hoge salbutamolwaarde vastgesteld. Het UCI stelt dat Pereiro Sio op medische gronden toestemming had moeten krijgen om het middel te gebruiken en sprak van een administratieve fout.

2007: In de Giro d'Italia worden twee renners betrapt op een te hoge hoeveelheid salbutamol. Alessandro Petacchi wordt voor een jaar geschorst. Hij had 1350 nanogram per milliliter in zijn urine, veel minder dan Froome. Ook Leonardo Piepoli test positief. Op medische gronden wordt hij vrijgesproken.

2014: Wielrenner Diego Ulissi wordt tijdens de Giro betrapt met 1900 nanogram salbutamol per millileter. Het komt hem op een schorsing van negen maanden te staan.

2015: Wereldkampioen langlaufen Martin Johnsrud Sundby wordt voor twee maanden geschorst. De Noor had tot tweemaal toe te veel salbutamol in zijn urine.