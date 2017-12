'Volstrekt logisch dat Froome niet voorlopig geschorst wordt'

"Het is volstrekt logisch dat hij niet voorlopig geschorst is", zegt Ram tegen NUsport. "Dat kan alleen als de bond de stellige overtuiging heeft dat er sprake is van een zware overtreding op de dopingregels. Het is nog helemaal niet duidelijk of dat bij Froome het geval is."

"Er zijn natuurlijk ontzaglijk veel astmapatiënten in de sport, er zijn dan ook voortdurend zaken over dit middel. Dat ik vandaag door journalisten wordt gebeld, komt alleen door de grote naam van de renner. Maar op zich is dit geen bijzondere zaak."

Bij Froome werd na de achttiende etappe van de Vuelta 2000 nanogram per milliliter van het middel gevonden, tweemaal zoveel als de maximaal toegestane hoeveelheid. Volgens zijn ploeg Sky kan die afwijkende concentratie verklaard worden door allerlei factoren, zoals de reactie van salbutamol op het voedselgebruik en andere medicijnen, uitdroging of het tijdstip van de inname van het medicijn ten opzichte van de dopingtest.

Menselijk lichaam

Ram zegt niet meteen raar op te kijken van die verklaring. "Er is een bepaalde maximum hoeveelheid per 24 uur vastgesteld, maar het is niet zo dat een dosering van het astmamedicijn bij ieder persoon op dezelfde manier in zijn afscheiding terechtkomt. Zo werkt het menselijk lichaam niet."

Duizend nanogram per milliliter salbutamol is toegestaan. "Froome zal moeten aantonen dat hij dit middel alleen als medicijn heeft gebruikt", aldus Ram.

De letterlijke tekst in de dopingwetgeving over salbutamol is als volgt: "De aanwezigheid van salbutamol in de urine groter dan 1000 ng/ml wordt niet gezien als bedoeld therapeutisch gebruik van deze stof en wordt als een belastend analyseresultaat beschouwd, tenzij een sporter kan bewijzen - door middel van een gecontroleerd farmacokinetisch onderzoek - dat dit afwijkende resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische geïnhaleerde dosis tot het bovengenoemde maximum."

De directeur van de Dopingautoriteit durft zich niet aan een voorspelling te wagen of de viervoudig Tourwinnaar gestraft wordt voor zijn hoge salbutamolwaarde. "Dat is heel moeilijk te zeggen, ik heb op dit moment nog niet alle informatie."