UCI onderzoekt verdachte salbutamolwaarde Froome bij zege in Vuelta

Na de achttiende etappe werd er 2000 nanogram per milliliter van het middel aangetroffen bij Froome, terwijl 1000 nanogram het maximaal toegestane is. Voor de UCI is de gevonden hoeveelheid salbutamol geen aanleiding om Froome voorlopig te schorsen.

De viervoudig Tourwinnaar zegt in een verklaring op de website van Team Sky dat hij de UCI uitleg heeft gegeven over het gebruik van een astmamedicijn. Volgens Team Sky heeft Froome zich aan de reglementen gehouden.

"Chris heeft sinds zijn jeugd astma en gebruikt een inhalatie-apparaat om salbutamol, een gangbaar medicijn, tot zich te nemen. Hierdoor worden de symptomen bij inspanning voorkomen en verlicht", schrijft Sky in de verklaring.

Afwijkende concentratie

Volgens de Britse formatie is er bewijs dat salbutamol met onvoorspelbare variatie in het lichaam terecht kan komen. Daardoor kan het gebruik van de toegestane dosering salbutamol soms resulteren in afwijkende concentraties in de urine.

Voor die afwijkende concentraties kunnen verschillende verklaringen zijn, zoals de reactie van salbutamol op het voedselgebruik en andere medicijnen, uitdroging of het tijdstip van de inname van het medicijn ten opzichte van de dopingtest. Tijdens de Vuelta moest Froome twintig dopingtesten afleggen, waarvan alleen die na de achttiende etappe afwijkende waarden vertoonde.

Salbutamol zorgt ervoor dat de luchtwegen ontspannen en dat de ademhaling gemakkelijker verloopt. Daardoor beschikt het lichaam over meer energie.

Petacchi

In 2007 werd sprinter Alessandro Petacchi voor een jaar geschorst nadat er in zijn urine salbutamol was aangetroffen. Bij de Italiaan werd met 1320 nanogram per milliliter een kleinere hoeveelheid van het middel gevonden dan bij Froome.

Een andere Italiaan, Diego Ulissi, werd in 2015 negen maanden geschorst nadat er bij hem 1900 nanogram per milliliter salbutamol werd gevonden.

Zorgvuldig

"Het is alom bekend dat ik astma heb", aldus de 32-jarige Froome. "Ik weet exact hoe de regels zijn. De inhalator gebruik ik om de symptomen te bestrijden. Omdat ik de leiderstrui droeg, wist ik dat ik elke dag op doping getest zou worden."

"Mijn astma verergerde tijdens de derde week van de Vuelta. Op advies van de dokter heb ik mijn dosering salbutamol verhoogd. Zoals altijd heb ik uiterst zorgvuldig gehandeld om te zorgen dat ik niet meer dan de toegestane hoeveelheid nam."

"Ik neem mijn leidersrol in deze sport erg serieus. De UCI heeft absoluut gelijk om dit te onderzoeken. Samen met het team zal ik alle gevraagde informatie leveren."

Froome won dit jaar behalve de Vuelta ook de Tour de France. Hij hoopt komend jaar in de Giro d'Italia zijn derde grote ronde op rij te winnen.