Van der Poel soleert in Essen naar derde winst op rij in DVV-Trofee

Met de winst in de vierde koers van het seizoen verstevigde Van der Poel zijn leidende positie in het klassement, dat wordt opgemaakt op basis van tijd.

Van der Poel ging eerder ook al met de overwinning aan de haal in de Koppenbergcross in Oudenaarde en in Hamme. In de eerste cross van het seizoen moest hij alleen Lars van der Haar voorrang verlenen.

Op het podium in Essen vond de regerend Europees kampioen de Belgen Laurens Sweeck en Toon Aerts naast zich. Corné van Kessel werd vierde, voor zijn landgenoot Van der Haar.

In de tweede ronde pakte Van der Poel de bonificatieseconden, waarna hij halverwege de cross een beslissend gat met de concurrentie sloeg in de Belgische modder. Hij kon vervolgens onbedreigd naar zijn eerste zege in Essen rijden.

Van der Poels grote rivaal Wout van Aert ontbrak in Essen en verloor terrein in het klassement van de DVV-Trofee, waarin Van der Haar tweede staat.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst andermaal naar Sanne Cant. Het was al de vierde opeenvolgende zege voor de Belgische wereldkampioene, die de Britse Nikki Brammeier en de Amerikaanse Katherine Compton voorbleef.

Sophie de Boer was op plek zes de beste Nederlandse in Essen.