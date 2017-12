Dumoulin en Van Vleuten tot wielrenners van het jaar verkozen

Dumoulin wint de prijs al voor het vierde jaar op rij. De 27-jarige Limburger kreeg de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee overhandigd uit handen van Joop Zoetemelk.

De coureur van Team Sunweb schreef in mei geschiedenis door als eerste Nederlandse man de Ronde van Italië op zijn naam te schrijven. Het was de eerste eindzege van een Nederlander in een grote ronde sinds de overwinning van Zoetemelk in de Tour de France van 1980.

Dumoulin pakte in het tweede deel van het jaar ook nog de wereldtitel in het tijdrijden en de eindzege in BinckBank Tour door Nederland en België. Hij was de beste Nederlander in het World Tour-klassement op de vijfde plaats.

Zoetemelk

De Gerrit Schulte Trofee ging de afgelopen drie jaar ook al naar Dumoulin. Alleen Jan Janssen (1964-1968) en Joop Zoetemelk (1978-1982) wonnen de prijs voor beste Nederlandse renner van het jaar eveneens minimaal vier keer op rij. Zoetemelk is ook de renner die de prijs het vaakst kreeg: negen keer in totaal.

Naast Dumoulin waren ook Bauke Mollema, Jos van Emden, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman en Mathieu van der Poel genomineerd door Club48, de vereniging van oud-renners die het Wielergala organiseert.

Mollema en Groenewegen wonnen een etappe in de Tour de France, Kelderman eindigde als vierde in de Ronde van Spanje, Van Emden was de beste in de afsluitende tijdrit in de Ronde van Italië, Bouwman pakte een ritzege en het bergklassement in het Critérium du Dauphiné, Langeveld werd derde in Parijs-Roubaix en Van der Poel domineerde in het veldrijden.

Van Vleuten

Voor de 35-jarige Van Vleuten is het de eerste keer dat ze de Keetie van Oosten-Hage Trofee wint. De prijs wordt sinds 1976 uitgereikt. Anna van der Breggen won de trofee de vorige twee keer. Daarvoor ging de prijs negen jaar op rij naar Marianne Vos.

Van Vleuten eindigde achter Van der Breggen als tweede in de Giro Rosa, maar draaide die rollen eind september om bij het WK tijdrijden in het Noorse Bergen. Daar pakte de renster van Orica-Scott de eerste wereldtitel uit haar carrière. Van Vleuten won in 2017 ook onder meer de Boels Rental Ladies Tour en La Course.

"Dat is lekker wakker worden", was de eerste reactie van Van Vleuten, die in Australië zit voor een trainingskamp met haar ploeg Orica-Scott. "Dit was een jaar waarin ik doelen bleef stellen die ik steeds weer behaalde. Het WK was de kers op de taart, daarvoor was mijn seizoen al geslaagd."

Van der Breggen

Opmerkelijk genoeg is Van Vleuten in tegenstelling tot Van der Breggen niet genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. Die Zwolse eindigde in 2017 als eerste in het World Tour-klassement door zeges in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en de eindzege in de Giro Rosa.

Chantal Blaak verraste bij de WK in Bergen vriend en vijand door naar de zege in de wegrit te soleren. De 28-jarige Zuid-Hollandse werd in juni ook Nederlands kampioene op de weg in Montferland.

Kirsten Wild (35) en Marianne Vos (30) waren de andere twee genomineerden. Wild won bij de EK baanwielrennen goud (afvalkoers), zilver (omnium) en brons (koppelkoers) en bij de WK op de baan was ze goed voor zilver (omnium) en brons (puntenkoers).

Vos kende na een aantal lastige jaren een sterk 2017 met in totaal negen overwinningen. Hoogtepunten waren de Europese titel en de eindzege in de Ladies Tour of Norway in augustus.

Jakobsen

Fabio Jakobsen werd bij de beloften gekroond tot beste wielrenner. De 21-jarige coureur, die volgend seizoen prof wordt bij Quick-Step Floors, werd met de Gerrie Knetemann Trofee geëerd.

Jakobsen reed dit jaar voor SEG Racing en won onder meer etappes in Olympia’s Tour (twee), Tour de l’Avenir, Tour Alsace en Tour de Normandie. Ook werd hij voor de tweede keer op een rij Nederlands kampioen bij de beloften op de weg.