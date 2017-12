Omstreden sponsordeal KNWU en gokbedrijf Unibet stopt al na één jaar

Unibet werd in 2016 gepresenteerd als nieuwe geldschieter voor vier jaar. Voorwaarde was wel dat de nieuwe kansspelwet moest worden ingevoerd en dat de politiek een lager kansspelbelastingtarief zou invoeren. Die wet is er nog niet waarop Unibet zich nu terugtrekt.

"Dit zagen we al wel langer aankomen", zei Vincent Luyendijk, algemeen directeur van de KNWU, bij de NOS. "Dit waren de afspraken, er zijn dan ook geen hard feelings."

Unibet zou, uitgesmeerd over vier jaar, zeven miljoen euro in het Nederlandse wielrennen stoppen. Het bleef bij één miljoen. Doordat Unibet geen reclame mocht maken, ontbrak de naam van het bedrijf op de shirts van de KNWU.

"Het was één van de scenario's waar we rekening mee hebben gehouden", aldus Luyendijk. "Een miljoen is een hoop geld en dat hebben we gewoon keurig gekregen. Zonder exposure want ze mogen geen reclame maken. Daar heb ik echt waardering voor."

De keuze van de KNWU voor Unibet kwam op kritiek te staan van onder meer NOC*NSF en De Lotto. Die laatste partij, al jaren één van de geldschieters binnen de nationale sport, sprak van "ondermijning van het solidariteitsbeginsel".