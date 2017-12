Wielerploeg Van der Breggen en Blaak gaat door tot Spelen 2020

Het contract met de twee hoofdsponsors Boels Rental en Dolmans Landscaping Group liep nog tot het einde van 2018 en is nu met twee jaar verlengd.

"Ik ben blij dat ons partnerschap weer voor twee jaar is verlengd. Onze honger naar meer succes is nog niet gestild", zegt teameigenaar Erwin Janssen vrijdag in een persbericht.

Boels-Dolmans, dat sinds 2012 onder die naam actief is het in wielrennen, geldt als het meest succesvolle team in het vrouwenpeloton. De Nederlandse ploeg eindigde dit jaar met een straatlengte voorsprong op de concurrentie als eerste in het World Tour-klassement voor teams.

De meeste punten kwamen op naam van Van der Breggen, die in april in één week de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik won en later in het seizoen ook de beste was in de Ronde van Californië en de Giro Rosa.

Eind september reed Blaak in het Noorse Bergen verrassend naar de wereldtitel. Ze nam de regenboogtrui over van haar Noorse teamgenoot Amalie Dideriksen. Met de Britse Elizabeth Deignan zit ook de wereldkampioene van 2015 bij Boels-Dolmans.