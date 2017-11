Giro verandert naam startplaats Jeruzalem onder druk regering Israël

Bij de presentatie van het parcours woensdag in Milaan werd de startplaats nog West-Jeruzalem genoemd. Met het gebruik van West-Jeruzalem koos de organisatie volgens Israël partij voor de Palestijnen, die het oostelijk deel van de stad zien als hun toekomstige hoofdstad.

Israël bezette het oostelijk deel van de stad in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog en annexeerde het, al is dit nooit door de Verenigde Naties erkend.

In een reactie op het dreigement van de Israëlische regering verklaart RCS Sport, organisator van de Giro, dat de start Jeuzalem is. "Bij de presentatie werd West-Jeruzalem geschreven omdat de tijdrit in dat deel van de stad verreden wordt", schrijft RCS donderdag in een statement.

"De specifieke bewoordingen, verstoken van enige politieke waarde, worden verwijderd uit alle media-uitingen gerelateerd aan de Giro."

Schending

Sportminister Miri Regev en Yariv Levin, de minister van Toerisme, benadrukten na de presentatie in Milaan dat Jeruzalem één verenigde stad is, zonder oost en west. Het gebruik van de term West-Jeruzalem is volgens de ministers "een schending van de overeenkomst met de Israëlische regering".

Silvan Adams, hoofd van het plaatselijke organisatiecomité van de start in Jeruzalem, zei "geschokt en gekwetst" te zijn.

Het Giro-peloton zal komend voorjaar tijdens de 101e editie drie dagen door Israël rijden. De ronde begint op vrijdag 4 mei met een tijdrit van een kleine 10 kilometer door Jeruzalem, waarna er vlakke etappes zijn van 167 en 229 kilometer in het land dat de eerste buiten-Europese bestemming ooit is van de Giro.

Na een rustdag gaat de Giro op dinsdag 8 mei verder op Italiaans grondgebied. De ronde, die vorig jaar werd gewonnen door Tom Dumoulin, finisht op zondag 27 mei in Rome.

Dumoulin heeft nog niet bekendgemaakt of hij de Giro in 2018 weer rijdt. De kans is groot dat hij de voorkeur geeft aan de Tour de France, die twee maanden later verreden wordt.