'Dumoulin moet Tour rijden in plaats van Giro-titel verdedigen'

"Dumoulin is gewoon toe aan de Ronde van Frankrijk. Hij heeft de Giro vorig jaar al gewonnen, dus ik kan me echt niet voorstellen dat hij opnieuw naar Italië gaat. Hij heeft daar weinig te zoeken, dus als ik hem was zou ik de Tour boven de Giro verkiezen", zegt Ducrot in gesprek met NUsport.

Waar Dumoulin nog voor zichzelf houdt welke grote ronde hij gaat rijden, maakte Chris Froome woensdagavond bij de presentatie van het Giro-parcours in Milaan wel al zijn keuze bekend. De Brit van Team Sky gaat zowel de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk rijden, waar hij respectievelijk voor zijn eerste en vijfde eindzege gaat.

Ducrot verwacht dat Froome moeilijkheden gaat krijgen met twee grote rondes in een paar maanden tijd en ziet daarmee de kansen voor Dumoulin groeien, mits de 27-jarige Nederlander voor de Tour kiest.

"Ik ben er honderd procent zeker van dat Dumoulin in de Tour Froome kan aftroeven", aldus Ducrot. "Froome wil natuurlijk met Sky de koers controleren, dus dan heeft Dumoulin al een ploeg die voor hem het werk doet. Bovendien is Dumoulin een betere tijdrijder en daar kan hij het verschil maken."

Kelderman

Mocht Dumoulin inderdaad voor de Ronde van Frankrijk kiezen, dan ligt de Nederlandse hoop in de Giro wat Ducrot betreft bij Kelderman. De 26-jarige Amersfoorter fungeert bij afwezigheid van Dumoulin hoogstwaarschijnlijk als kopman van Team Sunweb in de Italiaanse rittenkoers.

"Ik verwacht veel van Kelderman", aldus Ducrot. "Hij liet dit jaar met zijn vierde plek in de Vuelta al zien wat hij in huis heeft en ik denk dat hij ook in Italië voor een uitschieter kan zorgen. Een plek in de top vijf? Zoiets zou zeker kunnen. Van Steven Kruijswijk verwacht ik minder. Hij was in 2016 natuurlijk heel dicht bij de eindzege, maar dat niveau heb ik hem sindsdien nooit meer zien halen."

Op basis van het parcours in de Giro, dat onder meer twee tijdritten en acht bergetappes kent met meerdere aankomsten bergop, vindt Ducrot het lastig om een favoriet aan te wijzen. "We moeten eens ophouden met dat gezever over een parcours. Dat is op papier, terwijl het verloop volledig wordt bepaald door de koerstactiek."

"De organisatie heeft in ieder geval wel weer voor een zware koers gezorgd", constateert Ducrot. "Ik kijk wel uit naar de Monte Zoncolan, toch wel een onderscheidende berg, en de Colle delle Finestre. Het rittenschema van de Giro is in ieder geval weer veel onregelmatiger en spannender dan de Tour de France."

Israël

De Giro begint op vrijdag 4 mei met een tijdrit in Jeruzalem, waarmee de Ronde van Italië voor het eerst in de historie buiten Europa begint. Ducrot heeft zo zijn twijfels bij de keuze om de rittenkoers door Israël te laten gaan, waar het al lange tijd onrustig is.

"Om in dat gebied een wielerfeest te vieren vind ik best een ding. Ik denk dat er veel meer mensen raar staan te kijken", aldus Ducrot. "Ook als wielrenner zou ik ongerust zijn over mijn veiligheid. 'Waar geld is gaan we heen' staat haaks op de principes van topsport, maar dat zie je in het wielrennen wel vaak. De Giro gaat puur naar Israël voor de centen en voor niks anders."

Na de eerste drie ritten in Israël zetten de renners in de vierde etappe voet op Italiaanse bodem. De Giro wordt op zondag 27 mei afgesloten met een vlakke rit door Rome.