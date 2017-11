Dumoulin houdt keuze tussen Giro d'Italia en Tour de France nog voor zich

"Ik weet het al, maar ik ga het nu niet zeggen", vertelde Dumoulin, die dit jaar als eerste Nederlander de Giro won.

Even ervoor maakte Chris Froome bekend dat hij deelneemt aan de Giro. Zijn start in de Tour stond al vast. "Het verraste me niet echt", aldus Dumoulin.

"Het was een hardnekkig gerucht. Hij gaat opteren voor de dubbel. Ik denk dat een combinatie Giro-Tour heel lastig is, maar als de dubbel Tour-Vuelta kan moet dat ook kunnen. Er zit volgend jaar ook een week extra tussen Giro en Tour."

Een vergelijking tussen de routeschema's van de Giro en Tour wilde Dumoulin wel maken. "Ze zijn allebei mooi en allebei niet perfect voor mij. Ik vond al dat in de Tour te weinig tijdritkilometers zitten, in de Giro zijn het er ook minder dan ik gehoopt had. Er liggen ook mooie uitdagingen. De kasseienrit in de Tour bijvoorbeeld en het onverharde deel van de klim van de Finestre in de Giro."

Uitdagingen

Dumoulin zei zich niet door sponsorbelangen te laten leiden in zijn keuzes. Voor zijn ploeg Sunweb is de Tour publicitair interessanter.

"Dat zou kunnen meewegen, maar wij proberen altijd zo veel mogelijk op sportieve basis een keuze te maken. De doorslag geeft waar ik denk de grootste kans te hebben om te winnen. Ik laat mijn programma niet afhangen van wat Froome doet. Ik ga niet bepaalde renners uit de weg."

Dumoulin wil de komende periode gebruiken om te sleutelen aan zijn programma. "De presentatie van de Giro was zo laat, dat we eerder al een keuze moesten maken, maar we maken het pas bekend op de ploegpresentatie op 4 januari."