Froome bevestigt deelname aan Giro d'Italia

Froome maakte zijn deelname aan de Giro bekend via een videoboodschap bij de presentatie van het routeschema in Milaan. "Ciao allemaal. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal te zien bij de start van de Giro d'Italia 2018", liet hij weten.

Froome nam voor het laatst in 2010 deel aan de Giro. Hij gaf de afgelopen jaren telkens de voorkeur aan het rijden van de Tour de France in combinatie met de Vuelta a España.

Froome schreef dit jaar beide rittenkoersen op zijn naam en treedt bij winst van de Giro in de voetsporen van Fausto Coppi, Eddy Merckx en Bernard Hinault, die in het verleden in drie opeenvolgende grote rondes de sterkste waren.

Vijfde zege

Froome won de Tour al vier keer (in 2013, 2015, 2016 en 2017) en kan volgend jaar in Frankrijk met een vijfde zege recordhouders Merckx, Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain evenaren.

Froome reed de Giro twee keer eerder. In 2009 kwam hij bij zijn debuut niet verder dan de 32e plaats in het algemeen klassement en het jaar erop, zijn eerste bij Sky, werd hij zelfs in de negentiende etappe uit koers gehaald omdat hij te lang aan een motor had gehangen tijdens de beklimming van de Mortirolo.

Froome realiseert zich dat hij in zijn derde Giro geschiedenis kan schrijven. "Het is een unieke situatie voor mij. Met zeges dit jaar in de Tour en Vuelta op zak kan ik nu in de Giro mijn derde grote ronde op rij winnen. Het is een enorme uitdaging", vertelt hij in een persbericht van Sky.

De 101e editie van de Giro begint op vrijdag 4 mei met een tijdrit en wordt afgesloten op zondag 27 mei met een vlakke etappe door Rome.