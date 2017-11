Giro d'Italia kent in 2018 twee tijdritten en acht bergetappes

De Giro begint op vrijdag 4 mei met een tijdrit van een kleine 10 kilometer in Jeruzalem. In de zestiende etappe volgt de tweede en laatste race tegen de klok, die in totaal 34,5 kilometer bedraagt.

Wereldkampioen tijdrijden Dumoulin schreef in de vorige editie van de Giro de eerste tijdrit op zijn naam en werd tweede in de tweede tijdrit, die werd gewonnen door Lotto-Jumbo-renner Jos van Emden.

Dumoulin stelde in die race zijn historische eindzege in de Giro veilig, maar het is nog niet zeker dat de 27-jarige Limburger van Team Sunweb in 2018 zijn titel verdedigt. Dumoulin geeft mogelijk de voorkeur aan de Tour de France, die hij dit jaar aan zich voorbij liet gaan. De Nederlander zal pas begin januari uitsluitsel geven over zijn plannen voor 2018.

Chris Froome bevestigde woensdag na de presentatie van het parcours zijn deelname aan de Giro. De kopman van Team Sky deed in 2010 voor het laatst mee aan de Ronde van Italië. Froome won de Ronde van Frankrijk al vier keer en pakte dit jaar ook zijn eerste eindzege in de Vuelta a España, maar de Giro ontbreekt nog op zijn erelijst.

Israël

De Giro begeeft zich in de eerste drie etappes in Israël, waarmee de grote ronde voor het eerst buiten Europa start. Na een relatief vlakke etappe van 226 kilometer door de Negev-woestijn zetten de renners vanaf de vierde etappe voet op Italiaanse bodem.

Daar wachten direct drie ritten op Sicilië, de geboortegrond van tweevoudig Giro-winnaar Nibali. Op het Italiaanse eiland staat in de zesde rit net als vorig jaar een finish op de Etna gepland.

De blikvanger in de tweede koersweek is de koninginnenrit naar de Monte Zoncolan. De renners moeten in die veertiende etappe eerst zien af te rekenen met vier andere zware cols, waarna hen de Zoncolan te wachten staat; een klim van ruim 10 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,9 procent.

In de laatste week vertrekken de renners naar de Alpen, waar hen opnieuw enkele bergetappes wacht. De laatste bergrit, de twintigste etappe, kent een loodzware slotklim naar Cervinia. De 101e editie van de Giro wordt afgesloten met een vlakke rit in Rome van 118 kilometer.