Gesink maakt in Tour Down Under rentree na val in Tour de France

Gesink (31) moest vanwege de breuk maandenlang een korset dragen. De klimmer kwam in de negende etappe van de Tour ten val. Een dag eerder was hij nog knap als tweede gefinisht in de achtste rit.

De Achterhoeker gaat van 7 tot en met 15 december met ploeggenoten op trainingskamp in het Spaanse Girona om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Behalve Gesink zullen ook Lars Boom, Tom Leezer, Daan Olivier, de Duitser Robert Wagner, de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Spanjaard Juan José Lobato deelnemen aan de Tour Down Under, bevestigt een woordvoerder van Lotto-Jumbo aan NUsport.

De Tour Down Under, waar veel renners van naam hun seizoen beginnen, wordt verreden van 13 tot en met 21 januari. Gesink werd vorig jaar achtste in de einduitslag achter winnaar Richie Porte.