Veldrijdster Cant rijdt in Zeven naar derde wereldbekerzege

Cant hield in een spannende wedstrijd de Britse Helen Wyman en de Amerikaanse Katie Compton achter zich. Met haar derde zege in de wereldbeker dit seizoen liep de Belgische verder uit in het World Cup-klassement.

Sophie de Boer had een slechte start en wachtte vervolgens een inhaalrace. Ze kwam als vijfde over de streep en was daarmee de enige Nederlandse in de top tien.

Maud Kaptheijns, eerder winnares van de wereldbekercross van Koksijde, ontbrak vorige week in het Deense Bogense wegens een knieblessure. Ze was weer in staat om te starten, maar kwam er in Zeven niet aan te pas. Ze finishte als 28e.

De 27-jarige Cant gaat met 370 punten ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement. De Amerikaanse Kaitlin Keough, die zaterdag slechts elfde werd, volgt op de tweede plek met 291 punten. De Boer (285) is de nummer drie.