Van Aert doorbreekt zegereeks Van der Poel in wereldbeker veldrijden

Van Aert sloeg in het begin van de cross een gat met Van der Poel doordat de ketting van de Nederlander eraf ging en die voordelige marge gaf hij niet meer weg. De wereldkampioen had op de streep een voorsprong van 47 seconden op de leider in wereldbekerklassement.

De Belg Toon Aerts eindigde vlak achter Van der Poel als derde, terwijl de Nederlander Corné van Kessel vierde werd. Lars van der Haar kwam er niet aan te pas op een parcours dat niet bij hem paste; de Nederlander reed als elfde over de streep.

Van der Poel was tot zaterdag ongeslagen in de World Cup dit seizoen. Hij was de beste in Iowa City, Waterloo, Koksijde en vorig weekend in het Deense Bogense. Er volgen nog vier World Cup-crosses in december en januari. Van der Poel heeft in het klassement nog steeds negentig punten voorsprong op Van Aert.

Modderig

In de beginfase van de modderige cross in Duitsland ontstond een kopgroep van zes met naast Van Aert en Van der Poel ook Van Kessel, de Belgen Aerts en Michael Vanthourenhout en de Tsjech Michael Boros.

Het sextet vooraan werd uiteengeslagen door pech voor Van der Poel in de tweede van acht rondes. De Europees kampioen kreeg kettingproblemen in de modder en stond meer dan een halve minuut stil voordat hij verder kon koersen.

Van Aert maakte van de gelegenheid gebruik om zijn concurrenten direct op tien seconden te zetten. De wereldkampioen had bij de tweede doorgang over de finish al een voordelige marge van 35 tellen op zijn grote rivaal Van der Poel.

De Brabander begon aan een inhaalrace en reed in de vierde ronde alweer op de tweede plek, maar Van der Poel kwam niet dichter bij Van Aert. Halverwege was het verschil tussen de twee nog steeds een halve minuut en met nog twee rondes te gaan had de Belgische koploper zelfs 46 seconden voorsprong. Van Aert reed daardoor zonder problemen naar zijn vierde seizoenszege.

Van Aert besefte dat de kettingproblemen van Van der Poel de wedstrijd hadden beïnvloed. "Het was zeker een beslissend moment. Mathieu is onze sterkste tegenstander en we wachten natuurlijk niet als hij pech heeft. Maar aan de andere kant: hij had nog heel veel tijd om terug te komen en ik ben erin geslaagd mijn voorsprong te behouden.''

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning in Zeven ook naar de wereldkampioen. Sanne Cant hield in een spannende wedstrijd de Britse Helen Wyman en de Amerikaanse Katie Compton achter zich. Met haar derde zege in de wereldbeker dit seizoen liep de Belgische verder uit in het World Cup-klassement.

Sophie de Boer had een slechte start en wachtte vervolgens een inhaalrace. Ze kwam als vijfde over de streep en was daarmee de enige Nederlandse in de top tien.

Maud Kaptheijns, eerder winnares van de wereldbekercross van Koksijde, ontbrak vorige week in het Deense Bogense wegens een knieblessure. Ze was weer in staat om te starten, maar kwam er in Zeven niet aan te pas. Ze finishte als 28e.

De 27-jarige Cant gaat met 370 punten ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement. De Amerikaanse Kaitlin Keough, die zaterdag slechts elfde werd, volgt op de tweede plek met 291 punten. De Boer (285) is de nummer drie.