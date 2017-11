UCI-voorzitter wil 'budgetplafond' voor meer spanning in koersen

"We moeten in staat zijn om een individuele renner te betalen wat hij wil, maar als een ploeg één renner een heel hoog salaris geeft, dan heeft dat team wat minder geld voor de rest van de ploeg", aldus Lappartient donderdag in een interview met het Franse persbureau AFP.

De opvolger van Brian Cookson hoopt dat op die manier de beste renners meer verdeeld worden over alle ploegen, in plaats van dat er een concentratie van toppers is in één team.

"Het doel is de wedstrijden spannender te maken doordat niet één ploeg alle goede renners heeft en de koers volledig kan domineren."

Lappartient noemde Team Sky niet expliciet, maar er is de laatste jaren in de wielerwereld en bij het publiek steeds meer kritiek op de dominantie van de Britse ploeg van Tourwinnaar Chris Froome. In de laatste Ronde van Frankrijk was Team Sky zo sterk dat Froome amper aangevallen kon worden door zijn concurrenten.

NHL

De formatie van teambaas Dave Brailsford kan het meeste uitgeven van alle wielerploegen met een budget van ongeveer 34 miljoen euro. Volgens cijfers van de UCI heeft een World Tour-ploeg gemiddeld 18 miljoen euro te besteden.

In Amerikaanse sportcompetities als de NHL (ijshockey) en NFL (American football) bestaat al jaren een 'salary cap'. Teams krijgen daar een maximumbedrag wat ze elk seizoen mogen uitgeven aan de salarissen van hun spelers.

Lappartient beseft dat het invoeren van een budgetplafond in het wielrennen "niet simpel" zal zijn. "We zijn begonnen met de eerste verkennende gesprekken. Alle partijen in het wielrennen moeten ermee akkoord gaan."