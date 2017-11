Van der Poel ook ongenaakbaar in vierde wereldbekercross

Van der Poel, die in de laatste ronde niet meer voluit hoefde te gaan, had op de streep acht seconden voorsprong op de Belgische wereldkampioen Wout van Aert, die tweede werd. Hij rekende in de laatste ronde af met zijn landgenoot Toon Aerts. De Nederlander Lars Van der Haar reed op 47 seconden van de winnaar naar plek vier.

De 22-jarige Van der Poel won in september en oktober al de eerste drie wereldbekers in Iowa City, Waterloo en Koksijde. In totaal was hij de beste in twaalf van de vijftien crosses waar hij aan de start verscheen.

Het was deze week nog even onzeker of de Brabander mee kon doen in Bogense omdat hij vorig weekend bij de Superprestigecross in Gavere een knieblessure opliep, maar daar leek de Nederlander op het lastige en spectaculaire parcours aan zee in Denemarken geen last meer van te hebben.

"Mijn voorbereiding was inderdaad niet optimaal", vertelde Van der Poel na zijn imposante optreden. Hij bleek zaterdag tijdens een training nogmaals op de gekwetste knie te zijn gevallen. "Er was een hechting losgeschoten, maar ik heb er vandaag toch niet veel last van gehad. Het kostte me hooguit wat moeite in het begin om in mijn ritme te komen en om de goede lijnen te vinden in het parcours."

Versnelling

Al in de eerste ronde ontstond er een kopgroepje met Van der Poel, Van der Haar, Aerts en Van Aert. Na een kwartiertje koers zorgde een versnelling van Aerts voor een nieuw schifting. De Europees kampioen van vorig jaar kreeg alleen Van der Poel met zich mee en samen sloegen ze een gaatje op Van Aert en Van der Haar.

In de vijfde van negen rondes wisselde Aerts van fiets in de materiaalpost en Van der Poel maakte van die gelegenheid gebruik om een paar seconden weg te rijden bij de Belg. De Nederlander had al snel meer dan tien tellen op zijn concurrent, waarmee de beslissing in de cross wel gevallen was.

Achter de dominante koploper ging Van Aert even over Aerts heen, maar de Belgen kwamen uiteindelijk samen in de slotfase. In de sprint om de tweede plek rekende Van Aert af met zijn landgenoot.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege in Bogense eerder op zondag naar Sanne Cant. De Belgische hield de Britse Helen Wyman negen seconden achter zich. De Amerikaanse Katie Keough werd op 48 seconden derde.

Cant boekt haar tweede zege in de wereldbeker dit seizoen, na winst in het Amerikaanse Waterloo eind september. De wereldkampioene is ook de leider in het wereldbekerklassement.

De Nederlandse Sophie de Boer, voor de cross in Denemarken de nummer twee van het klassement, kwam al vroeg in de wedstrijd ten val. Ze finishte pas als elfde.

Maud Kaptheijns, winnares van de vorige wereldbekercross in Koksijde, ontbrak wegens een knieblessure.